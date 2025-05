Borussia Dortmund: Konkurrenz für Guirassy? Top-Stürmer könnte beim BVB aufschlagen

Borussia Dortmund sucht nach Verstärkungen für die Offensive. Der Verein benötigt einen Backup für Serhou Guirassy, der als Stamm-Mittelstürmer für die nächste Saison fest eingeplant ist.

Ein Kandidat in Dortmund: Arnaud Kalimuendo. Der 23-Jährige spielt derzeit bei Stade Rennes und zählt zu den begehrtesten jungen Stürmern in Europa. Sein Profil passt perfekt zur Spielidee: Torgefährlich, schnell und technisch stark. Doch es gibt ein Problem für Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Großes Interesse an Kalimuendo

Denn mit Bayer Leverkusen zeigt ein direkter BVB-Konkurrent ebenfalls Interesse an Kalimuendo. Verwunderlich ist das nicht: Der Franzose erregte in der letzten Ligue-1-Saison viel Aufmerksamkeit. Mit 17 Toren und vier Vorlagen beeindruckte er nicht nur in seiner Heimat, sondern auch auf internationaler Bühne.

Ausgebildet wurde Kalimuendo indes bei Paris Saint-Germain, ehe er über RC Lens 2022 bei Stade Rennes landete. Trotz seines jungen Alters hat er schon bemerkenswerte Erfahrung vorzuweisen und steht nun vor seinem nächsten Karriereschritt.

Borussia Dortmund kämpft um den Torjäger

Der Vertrag des Stürmers läuft bei Stade Rennes noch bis 2027, was die Verhandlungen schwierig macht. Branchenexperten schätzen seinen Marktwert auf rund 20 Millionen Euro. Da jedoch auch Klubs wie eben Leverkusen oder auch Eintracht Frankfurt und Newcastle United Kalimuendo auf dem Radar haben, könnte die Ablösesumme noch deutlich steigen. Trotz der Konkurrenz deutet vieles darauf hin, dass sich Kalimuendo für die Bundesliga entscheiden könnte.

Für Borussia Dortmund wäre der Offensivmann eine attraktive Option mit einem etwas anderen Spielerprofil als Guirassy, aber mit ähnlicher Torgefährlichkeit. Die kommenden Wochen werden in dieser Causa entscheidend sein. Der BVB bleibt in jedem Fall dran, um sich diesen vielversprechenden Stürmer für die Zukunft zu sichern.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.