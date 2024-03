Borussia Dortmund: Comeback steht bevor – Terzic schaut ganz genau hin

Startet er bei Borussia Dortmund jetzt endlich durch? Anfang des Jahres bahnte sich in der Profimannschaft des BVB noch ein Juwel-Debüt an. Im Trainingslager schnupperte Guille Bueno bei der Mannschaft von Edin Terzic rein. In einem Testspiel sollte er dann auch sein Können unter Beweis stellen.

Es kam jedoch alles anders. Bei seinem Auftritt gegen den AZ Alkmaar musste Bueno verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Mit einer schweren Knieverletzung stand er Borussia Dortmund anschließend mehrere Wochen nicht zur Verfügung (hier liest du mehr dazu).

Borussia Dortmund: Comeback steht bevor

Doch es geht bergauf! Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, ist Bueno nach seiner Reha in Spanien längst wieder ins Ruhrgebiet zurückgekehrt. Und auch hierzulande macht er große Fortschritte. So sehr, dass er im März zurück ins Mannschaftstraining kehren soll.

Bueno wird sich allerdings erstmal wieder in der U23 herankämpfen müssen. Dort hat er genug Zeit, um wieder vollumfänglich fit zu werden. „Er ist ein Topspieler und es wichtig, ihn wieder auf dem Platz zu haben“, erklärte U23-Coach Jan Zimmermann im Gespräch mit der Zeitung.

Terzic guckt genau hin

Doch Zimmermann dürfte nicht der einzige Trainer bei Borussia Dortmund sein, der Buenos Rückkehr aufs Feld genau beobachtet. Auch Profi-Coach Edin Terzic wird an der Entwicklung des Spielers interessiert sein. Immerhin stand Bueno im Winter möglicherweise kurz vor seinem Profi-Debüt.

Damals verweilte Ramy Bensebaini beim Afrika-Cup, von Ian Maatsen war noch nicht die Rede und Julian Ryerson fehlte verletzt. Bueno war nominell der einzige Linksverteidiger, den die Profis des BVB zu diesem Zeitpunkt hatten. Das Vertrauen in seine Fähigkeiten dürfte man nicht verloren haben. Sollte der Heilungsprozess weiter nach Plan verlaufen, könnte er schon bald wieder an die Profi-Tür klopfen.

Borussia Dortmund: Vertrauen in Bueno

Bueno wechselte 2021 aus Spanien in den Dortmunder Nachwuchsbereich. Dort spielte er von Anfang an für die zweite Mannschaft in der dritten Liga. Mit seinen Leistungen empfahl er sich für einen Profi-Vertrag, den er im vergangenen Oktober unterschrieb.

Zudem stand er in der Hinrunde in Bundesliga und Champions League vereinzelt im Profi-Kader von Borussia Dortmund. Zu einem Einsatz reichte es nicht. Das wird nach seiner Genesung das große Ziel sein.