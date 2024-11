Borussia Dortmund – Sturm Graz: BVB-Drama nimmt kein Ende – Sahin verkündet die bittere Nachricht

Der Sieg gegen Leipzig war ein Befreiungsschlag, doch von den Personalsorgen ist Nuri Sahin noch lange nicht befreit. Auch vor Borussia Dortmund – Sturm Graz quälen den BVB-Trainer zahlreiche Verletzungen.

Das Drama nimmt kein Ende und sorgt bei Borussia Dortmund – Sturm Graz für die nächste aberwitzige Situation. Vor dem Champions-League-Spiel verrät Nuri Sahin: Auf der Bank wird es zahlreiche leere Plätze geben.

Borussia Dortmund gegen Sturm Graz mit halbvoller Bank

In Bundesliga und DFB-Pokal füllte der BVB-Coach den arg dezimierten Kader mit Spielern aus U23 und U19 auf. Das wird auch gegen Graz wieder der Fall sein. Cole Campbell, Filippo Mané und Co. dürfen sich wohl auf die nächste Nominierung für den Profi-Kader freuen und sind nun sogar in der Königsklasse am Start.

+++ Borussia Dortmund: Gewissheit! Star schockt nach Gala – „Hat geknackst“ +++

Allein: Das reicht nicht. Während ein Spieltagskader in der Bundesliga üblicherweise 20 Spieler umfasst, dürfen in der Champions League sogar 23 Profis nominiert werden. Damit sitzen zwölf statt neun Spieler auf der Ersatzbank. So viele aber kriegt Nuri Sahin gegen den Gegner aus Österreich nicht zusammengekratzt.

Leere Plätze auf der BVB-Bank

Auf die größere Bank dürfen nämlich nur die Spieler, die vor der Saison für die UCL gemeldet wurden – und zusätzlich die, die sich über die streng reglementierte B-Liste dafür qualifizieren. In der Saison 2024/25 besagen die UEFA-Regeln: „Ein Spieler kann auf Liste B eingetragen werden, wenn er am oder nach dem 1. Januar 2003 geboren wurde und seit seinem 15. Geburtstag während zwei aufeinander folgenden Jahren ununterbrochen […] für den betreffenden Verein spielberechtigt war.“

Beliebig aus U19 und U23 nachnominieren ist für Borussia Dortmund gegen Sturm Graz also nicht drin. Jordi Paulina, Rodney Elongo-Yombo, Yannik Lührs oder Niklas Jessen fallen als Option beispielsweise weg. Und so verrät Sahin schon vor dem Spiel über seine Reservebank: „Es werden definitiv einige Plätze frei bleiben.“

Mehr News:

Das ist zwar erlaubt, doch kein Trainer der Welt wünscht sich ein solches Szenario für seine Mannschaft. Auf sein Debüt im Spieltagskader darf sich bei Borussia Dortmund – Sturm Graz wohl Tyler Meiser freuen. Das Talent nahm am Abschlusstraining teil und ist voraussichtlich dabei.