Borussia Dortmund: Star schockt nach BVB-Gala – „Hat geknackst“

Es waren erst wenige Sekunden gespielt, als Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow den ersten Schreck verdauen musste. Emre Can lag nach seiner ersten Aktion am Boden, krümmte sich vor Schmerzen.

Die Szene sah scheußlich aus. Mit einem Ausfallschritt überdehnte sich der Kapitän von Borussia Dortmund Knöchel und Knie gleichzeitig. Er biss auf die Zähne – und gestand nach der 7:1-Gala: Es gab ein unschönes Geräusch.

Borussia Dortmund: Schockszene kurz nach Anpfiff

Nach nur 50 Sekunden, so hatte es den Anschein, war der Arbeitstag von Emre Can schon wieder beendet. Mit einer unglücklichen Bewegung hatte der 30-Jährige Knöchel und Knie umgeknickt. Und das bei voller Belastung. Die Schmerzen waren ihm anzusehen, sofort rannten mehrere Mitspieler zu ihrem Kapitän. Die Teamärzte folgten – und plötzlich stand er wieder. Nur anderthalb Minuten nach dem Schockmoment war Can zurück auf dem Platz.

Er biss auf die Zähne, verwandelte kurz darauf souverän einen Elfmeter und sorgte damit für den Auftakt der denkwürdigen 7:1-Gala gegen den schottischen Meister. Nach dem Spiel sorgte er jedoch für den nächsten Schocker. Auf die heftige Szene angesprochen gestand er: „Es hat geknackst. Da habe ich etwas Angst bekommen.“

„Am rechten Knöchel kann nichts mehr passieren“

Offenbar kam er jedoch mit dem Schrecken davon, spielte sogar durch. „Ich glaube, es sah schlimmer aus, als es am Ende war. Am rechten Knöchel kann nichts mehr passieren. Ich hatte schon so viele Bänderrisse, die Bänder sind alle durch. Keine Ahnung, ob da überhaupt noch was möglich ist.“

Eine ordentliche Schwellung wird Emre Can von der Champions-League-Gala wohl dennoch mitnehmen. Ob die bis zum Auswärtsspiel am Samstag bei Union Berlin (15.30 Uhr) wieder auskuriert ist, wird sich zeigen.

