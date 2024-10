Droht Borussia Dortmund ein Elfer-Zoff? Emre Can wird deutlich

Eigentlich ist es Luxus – wird es trotzdem zum Problem? Borussia Dortmund hat gleich zwei sichere Elfmeterschützen. Trotz Hierarchie kämpfen Emre Can und Serhou Guirassy immer wieder um den Ball, wollen unbedingt schießen.

Droht Borussia Dortmund ein Elfer-Zoff? Bei der 7:1-Gala gegen Celtic Glasgow rangelten die beiden gleich zweimal um die Ausführung. Am Ende durfte jeder einmal ran. Nach dem Spiel sprach Can über das Thema.

Borussia Dortmund: Elfer-Zoff beim BVB?

Fünf Minuten waren gegen Celtic erst gespielt, da kebbelten sich Can und Guirassy schon wieder um den Ball. Jamie Gittens war von Glasgows Keeper Kasper Schmeichel gefoult worden. Und einmal mehr schien die Frage, wer den Elfmeter schießt, für Differenzen zu sorgen. Der Guineer flitzte sofort zum Punkt, signalisierte: Ich mach den. Doch die Hierarchie in Dortmund ist klar: Erster Elfer-Schütze ist Emre Can.

+++ Borussia Dortmund – Celtic Glasgow: Diese Szenen sah im TV niemand! UEFA zeigt Protest nicht +++

Ein Luxus-Problem für den BVB, beide sind absolut sichere Schützen. 22 Elfmeter schoss Guirassy in seiner Karriere, nur drei gingen nicht rein. Emre Can hat in seiner Profi-Karriere noch nicht ein einziges Mal verschossen. Und dennoch könnte es Ärger geben. Schon bei den Elfmetern gegen Bochum (4:2) und Brügge (3:0) hatten die beiden BVB-Stars nach dem Pfiff innig diskutiert und um den Ball gerangelt. In Belgien ließ Can seinem neuen Kollegen den Vortritt, nicht aber ohne dabei klarzumachen, wie ungern er das tut. Im „kleinen Derby“ blieb er hart und verwandelte selbst – und Guirassy schaute genervt drein.

Can und Guirassy – beide wollen unbedingt

So auch gegen Celtic. Und noch im ersten Durchgang gab es den nächsten Elfmeter. Diesmal wurde Karim Adeyemi gefoult. Diesmal durfte Guirassy ran. Diesmal ohne große Diskussionen. Nach dem Spiel verriet Can: „Vor dem ersten Elfmeter sagte ich ihm: Der nächste ist deiner.“

Mehr Nachrichten:

Der Kapitän von Borussia Dortmund gibt sich selbstbewusst: „Ich habe diese Saison schon einige gemacht, immer getroffen. Serhou ist auch ein guter Schütze.“ Am Mikrofon sagte er nach der Celtic-Gala deutlich: „Es ist egal, wer schießt, solange er reingeht.“ Nicht ohne ein schelmisches Grinsen, denn auch er weiß: Auf dem Platz sieht das ganz anders aus.