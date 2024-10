Borussia Dortmund: Adeyemi-Schock! Sahin schlägt sofort die Hände über dem Kopf zusammen

Bitterer hätte der Champions-League-Abend wohl nicht verlaufen können. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit sank Karim Adeyemi zu Boden. Der Flügelflitzer von Borussia Dortmund starrte in die Leere. Er konnte wohl selbst nicht fassen, was da gerade passiert war.

Zunächst hatte alles nach einem überragendem, nach einer der oft zitierten magischen Königsklassen-Nächte ausgesehen. Beim Spiel von Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow hatte Karim Adeyemi gleich drei Tore erzielt. Und dann das abrupte wie schmerzhafte Ende.

Borussia Dortmund: Adeyemi zerlegt Celtic

Der Champions-League-Finalist der vergangenen Saison hatte im ersten Durchgang gegen die Schotten ein irres Feuerwerk abgeliefert (hier mehr dazu lesen). Gleich fünf Treffer erzielten die Mannen von Nuri Sahin. Drei davon gingen aufs Konto von Adeyemi.

Erst vollendete er einen Steckpass von Julian Brandt, dann erwischte er den gegnerischen Torwart mit einem Schuss aufs kurze Eck auf dem falschen Fuß und letztlich verwandelte er auch noch einen Abschluss aus der Distanz. Endlich, dürften sich viele Fans von Borussia Dortmund gedacht haben, endlich zeigt der pfeilschnelle Flügelspieler seine Klasse über mehrere Spiele. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer.

Verletzungs-Schock beim BVB

Die folgenschwere Aktion ereignete sich Sekunden nach Wiederanpfiff. Adeyemi wollte einen hohen Ball per Kopfball abfangen. Bei der Landung kam er jedoch falsch auf, fasste sich sofort an den Oberschenkel. Kurz danach sank er mit leerem Blick zu Boden. Nuri Sahin blickte von der Bank aus sorgenvoll drein. Nach kurzer Behandlung wechselte er ihn gegen Julian Duranville aus.

Auf seinem Weg zur Bank verabschiedeten die Fans Adeyemi zwar mit Sprechchören, doch der war noch immer sichtlich angefressen ob der Verletzung. Für Lippenleser im TV gut sichtbar fluchte er über die Verletzung. Ob und wie lange er ausfällt, werden die kommenden Tage zeigen.

Borussia Dortmund hofft auf milden Ausgang

Während TV-Experte Benedikt Höwedes noch während des Spiels einen wochenlangen Ausfall prognostizierte, hoffen die Dortmunder, dass die Situation glimpflich ausgeht. In der Liga steht noch ein Spiel an, dann ist Länderspielpause. Zeit zum Regenerieren also.

Ein Ausfall Adeyemis in der aktuellen Form wäre sicherlich ein herber Verlust für Borussia Dortmund. Zuletzt hatte der 22-Jährige seine Torgefahr wiedergefunden. Zwei Vorlagen gegen Bochum sowie drei Scorerpunkte gegen Heidenheim hatten Hoffnungen auf den großen und vor allem nachhaltigen Durchbruch genährt.