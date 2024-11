Borussia Dortmund: UEFA macht es offiziell – und sorgt für eine absolute Neuheit

Nach dem überzeugenden 2:1-Sieg gegen RB Leipzig herrscht bei Borussia Dortmund wieder bessere Stimmung. Die Lage bei Schwarz-Gelb hat sich wieder beruhigt, der ganz große Druck ist zunächst einmal dahin.

Für Nuri Sahin und seine Mannschaft geht es nun wieder in der Königsklasse um wichtige Punkte. Das Heimspiel gegen Sturm Graz (Dienstag, 05. November, 21 Uhr) steht vor der Tür. Die UEFA hat nun den Schiedsrichter für die Partie von Borussia Dortmund bekannt gegeben.

Borussia Dortmund: Unparteiischer pfeift erstmals Schwarz-Gelb

Erik Lambrechts wird die Partie des BVB gegen Sturm Graz begleiten. Das machte die UEFA am Sonntag (03. November) offiziell. Allen Borussen wird dieser Name wohl kaum etwas sagen. Der Belgier ist auf internationaler Ebene noch kein allzu bekannter Schiedsrichter.

Lambrechts leitete erst zweimal ein Spiel in der Champions League: 2023 pfiff er das 3:0 des FC Barcelona gegen die Young Boys aus Bern. In dieser Saison hat er erneut das Vergnügen mit den Schweizern: Einmal mehr bekam Bern eine Klatsche. 0:5 hieß es am Ende bei Manchester City.

Insgesamt war der Belgier schon bei 26 Spielen im internationalen Vereinsfußball im Einsatz. Doch sowohl den BVB als auch Sturm Graz pfiff er noch nie. Somit wird es für beide Mannschaften eine Premiere sein. Bislang hat er nur den SC Freiburg einmal in der Europa League gepfiffen.

Nächstes CL-Schützenfest für Sahin und Co.?

Nach dem Sieg gegen RB möchte der BVB gegen Graz an die Leistung anknüpfen und die nächsten drei Punkte in der CL-Ligaphase sammeln. Bisher holte man in Brügge (0:3) und gegen Celtic Glasgow (7:1) bereits zwei Siege. Zuletzt mussten Sahin und Co. sich mit 2:5 Real Madrid geschlagen geben.

Im heimischen Westfalenstadion sorgt der BVB aber immer wieder für einen besonderen Champions-League-Abend. Den soll es auch am Dienstag gegen, wenn Sturm Graz zu Gast ist. Mit Premiere-Schiedsrichter stehen dann die nächsten drei Punkte in der Königsklasse im Vordergrund.