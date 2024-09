Borussia Dortmund: Entscheidung lässt Jamie Gittens ratlos zurück – „Ich kann das nicht glauben“

Es ist der Tag, auf den Millionen Fußballfans hinfiebern – und Fußballprofis hinzittern. Das Spiel „EA Sports FC 25“, einst als FIFA berühmt geworden, kommt raus. Und damit werden auch alle Spieler wieder einer knallharten Bewertung unterzogen. Das sorgt oft für Frust – auch bei einem Star von Borussia Dortmund.

Jamie Gittens ist mit seiner Karte insgesamt zufrieden, hat er sich im Vergleich zum Vorjahr doch um einige Punkte gesteigert. Ein Wert aber bringt den Youngster von Borussia Dortmund völlig aus der Fassung.

Borussia Dortmund: Bewertung bringt Gittens aus der Fassung

Am 20. September geht „EA Sports FC 25“ in die Läden. Schon vorher werden die Spielerbewertungen verkündet. Auf einer Karte bekommt jeder Spieler Werte in sechs Kategorien: Tempo, Schuss, Pass, Dribbling, Verteidigung und Physis. Auch weil die Profis selbst das Spiel bis zum Erbrechen spielen, ein wichtiger Augenblick und das Gesprächsthema Nummer 1 in der Kabine.

Nicht als einziger Verein konfrontiert der BVB einige seiner Spieler vor laufender Kamera erstmals mit seinen neuen Werten. Jamie Gittens steigerte sich der Gesamtbewertung von 71 auf 75 und ist damit grundsätzlich glücklich. Über einen Wert kommt der Flügelflitzer von Borussia Dortmund aber nicht hinweg.

„Ehrlich, das ist respektlos!“

Wie alle Offensivspieler hat auch Gittens einen niedrigen Verteidigungs-Wert. Wie schlecht er dort bewertet ist, lässt ihn aber fassungslos zurück. „26?!“, sagt er mit großen Augen. „Ich presse immer hoch!“ Auch Moderator Aminho sagt: „Ehrlich, das ist respektlos!“

Als er sehen musste, dass Donyell Malen mit einer 35 eine neun Punkte höhere Bewertung bekommen hat, schüttelte er erneut den Kopf. „Ich kann das nicht glauben“, sagt er. Auch beim Tempo hätte der blitzschnelle Außen gerne noch mehr als 90 bekommen. Insgesamt aber zeigt sich der Star von Borussia Dortmund zufrieden mit seiner knallharten Bewertung durch die Experten von EA Sports.