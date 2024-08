Borussia Dortmund: Youngster verzaubert BVB-Fans – jetzt haben sie nur eine Hoffnung

Borussia Dortmund hat eine ganze Reihe von großen Talenten in den eigenen Reihen. Ein Juwel, das seit Jahren eine große Zukunft vorausgesagt wird, ist Jamie Bynoe-Gittens. Der Brite wechselte schon in jungen Jahren zum BVB und zählt seither zu den Rohdiamanten des Revierklubs.

Doch trotz seines riesigen Potenzials konnte er seinen Durchbruch bei Borussia Dortmund noch nicht wirklich feiern. Die große Konkurrenz bei den Profis und seine Verletzungsanfälligkeit hinderten ihn bislang vor noch größeren Aufgaben – folgt das nun endlich in der anstehenden Saison?

Borussia Dortmund: Bynoe-Gittens endlich vor dem Durchbruch?

Mit seinen 19 Jahren hat Bynoe-Gittens seine gesamte Karriere noch vor uns – trotzdem hatte er schon in den letzten Jahren immer wieder die Chance, sich durchzusetzen und eine echte Rolle bei Schwarz-Gelb zu spielen. Verschiedenste Umstände verhinderten das bisher noch. In der kommenden Saison könnte sich das jedoch (endlich) ändern.

Denn seine Leistungen in der bisherigen Vorbereitung sind mehr als beeindruckend. Bynoe-Gittens zeigt, was er kann und wozu er imstande ist. Nicht zuletzt seine Dribblings und sein Abschluss haben sich in den letzten Wochen noch einmal enorm gesteigert.

++ Borussia Dortmund: Dicke Überraschung! Bittere Degradierung für Kobel ++

Von den Offensivkräften beim BVB macht er bis dato den besten Eindruck, dazu scheint Sahin auf ihn zu setzen. Er könnte der große Gewinner der Vorbereitung werden, sofern er fit bleibt. Dann dürfte er sich berechtigte Hoffnungen auf einen Stammplatz bei Schwarz-Gelb machen.

Wird Bynoe-Gittens zum Unterschiedsspieler?

Ein weiterer Aspekt, der Bynoe-Gitten derzeit sehr entgegenkommen, ist die Konkurrenzsituation beim BVB. Denn Donyell Malen wird den Verein wohl noch verlassen, Karim Adeyemi konnte in der Vorbereitung noch nicht vollends überzeugen und Youngsters wie Julien Duranville oder Cole Campbell werden zu Beginn der Saison wohl kaum zum Kern der Mannschaft gehören. Der Weg für einen Stammplatz scheint also frei.

Weitere News:

Schon gegen Ende der vergangenen Saison hatte der Youngster vermehrt Einsatzminuten gesammelt. Sechs Torbeteiligungen konnte er in der Rückrunde verbuchen, insgesamt stand er elfmal in der Startelf. Diese Quoten dürften in der anstehenden Saison deutlich nach oben schrauben.