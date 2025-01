Borussia Dortmund: Bitteres Comeback von BVB-Juwel – Fans trauen ihren Augen kaum

Es war ein rabenschwarzer Tag für ein BVB-Juwel – und das ausgerechnet bei seinem langersehnten Comeback! Da trauten selbst die Fans von Borussia Dortmund ihren Augen kaum.

Vor der Saison war er eigentlich als vierter Innenverteidiger bei den Profis von Borussia Dortmund eingeplant – doch so weit sollte es für Filippo Mané bislang nicht kommen. Immer und immer wieder verletzte sich der 19-Jährige teils schwer, absolvierte erst einen Saisoneinsatz. Und das auch nur für die U23 des BVB in der dritten Liga.

Borussia Dortmund: Top-Talent erlaubt sich Schnitzer

Dort gab der Innenverteidiger jetzt auch sein langersehntes Comeback – doch der Youngster patzte gleich zweimal böse!

Wie „Sport.de“ berichtet, stand Mané zuletzt am 3. Spieltag gegen Hansa Rostock auf dem Platz. Weitere Einsätze in der U23 des BVB, oder gar bei den Profis, waren bislang nicht möglich. Zu oft verletzte sich das Talent. Am vergangenen Spieltag durfte der Abwehrspieler dann endlich sein langersehntes Pflichtspiel-Comeback feiern.

Gute Anfangsphase, dann geschah es

Doch das fiel alles andere als gut aus: Nicht nur, dass die Dortmunder mit 0:4 gegen Arminia Bielefeld verloren. Mané selbst leistete sich zwei Patzer, über die er sich im Nachhinein wohl selbst mehr als ärgerte.

Während in der Anfangsphase noch alles glatt lief, passierte es beim ersten Dortmunder Gegentreffer. Bei einem Durcheinander im Strafraum bekam Mané den Ball nicht vernünftig geklärt. Die bittere Folge: BVB-Keeper Marcel Lotka war von der Mané-Aktion so verwirrt, dass ihm ein harmloser Schuss des Gegners eiskalt erwischte – 1:0 für Bielefeld!

Patzer sorgt für den zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand

Und dann wurde es sogar noch bitterer für das Nachwuchstalent. Kurz nach Wiederanpfiff spielte Mané völlig unbedrängt einen heftigen Fehlpass – und das direkt am eigenen Sechzehner! Dieser Patzer sorgte zu allem Überfluss dann auch noch für das 0:2 durch Isaiah Young! „Natürlich werden wir jetzt mit ihm sprechen, aber ich denke nicht, dass ihn das umwirft“, sagte BVB-Coach Jan Zimmermann anschließend.