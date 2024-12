Borussia Dortmund schaut genau hin! FIFA macht es offiziell

Aus dem DFB-Pokal ist Borussia Dortmund rausgeflogen, in der Bundesliga hat der FC Bayern die besten Chancen auf den Titel und in der Champions League wird es eine extrem schwierige Aufgabe. Allerdings hat der BVB noch eine weitere Möglichkeit, eine Trophäe in den Händen zu halten.

Nach dem Saisonende steht für Borussia Dortmund nämlich die Klub-Weltmeisterschaft an, die vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 in den USA stattfindet. Die Gegner stehen nach der Auslosung bereits fest. Nun wurden auch die Spiele genau terminiert.

Borussia Dortmund: Klub-WM-Termine stehen fest

Es war eine Auslosung, die Borussia Dortmund gefallen wird. Denn die Schwarzgelben haben eine mehr als nur machbare Gruppe zugelost bekommen. Den Schwergewichten aus Europa ist der BVB aus dem Weg gegangen. Die Gegner lauten nämlich Fluminense (Brasilien), Ulsan HD (Südkorea) und Mamelodi Sundowns (Südafrika). Ein Weiterkommen für die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin ist Pflicht.

Nach der Auslosung hat die FIFA nun auch die zeitgenauen Termine für die Klub-WM verkündet. Den Auftakt machen Al Ahly und Gastgeber Inter Miami um Superstar Lionel Messi am 15. Juni um 22 Uhr deutscher Zeit. Der BVB startet am 17. Juni um 18 Uhr gegen Fluminense ins Turnier. Die Begegnung findet im MetLife Stadium in New Jersey statt.

Klub-WM 2025: die Gruppen

Gruppe A: Palmeiras, FC Porto, Al Ahly, Inter Miami

Palmeiras, FC Porto, Al Ahly, Inter Miami Gruppe B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders Gruppe C: FC Bayern München , Auckland City, Benfica Lissabon, Boca Juniors

, Auckland City, Benfica Lissabon, Boca Juniors Gruppe D: Flamengo, Esperance Tunis, FC Chelsea, Club Leon

Flamengo, Esperance Tunis, FC Chelsea, Club Leon Gruppe E: River Plate, Urawa Red Diamonds, CF Monterrey, Inter Mailand

River Plate, Urawa Red Diamonds, CF Monterrey, Inter Mailand Gruppe F: Fluminense, Borussia Dortmund , Ulsan HD, Mamelodi Sundowns

Fluminense, , Ulsan HD, Mamelodi Sundowns Gruppe G: Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain FC, Juventus Turin

Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain FC, Juventus Turin Gruppe H: Real Madrid, Al-Hilal, CF Pachuca, RB Salzburg

Das zweite Gruppenspiel gibt es am 21. Juni um 18 Uhr gegen die Mamelodi Sundowns aus Südafrika. Ausgetragen wird die Partie in Cincinnati in Ohio. Dort findet dann auch das dritte und letzte Gruppenspiel am 25. Juni um 21 Uhr gegen Ulsan HD aus Südkorea statt.

BVB winkt viel Kohle

Das Achtelfinale, wenn Borussia Dortmund nicht überraschenderweise rausfliegen sollte, würde dann am 30. Juni oder am 1. Juli stattfinden. Für BVB-Fans, die die Reise in die USA antreten wollen, gibt es von der FIFA bislang noch keine Infos bezüglich der verfügbaren Tickets und der Preise.

Der Wettbewerb ist für den Revierklub auch aus wirtschaftlicher Sicht enorm wichtig. Die BVB-Bosse hoffen auf einen Betrag zwischen 30 und 40 Millionen, den man durch die Teilnahme erhält.