Gladbach – Dortmund: Brisante Rückkehr! Deutliche Ansage an BVB-Star

Das Borussen-Duell steht an: Borussia Mönchengladbach empfängt am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga den NRW-Rivalen Borussia Dortmund. Eine Begegnung, die in der Vergangenheit stets für viel Brisanz gesorgt hat. Das wird auch dieses Mal wieder der Fall sein, wenn ein BVB-Star zu seinem Ex-Klub zurückkehrt.

Ramy Bensebaini fehlte in der vergangenen Saison, als der BVB in Gladbach zu Gast war. Dieses Mal ist der Algerier am Start. Von seinem ehemaligen Teamkollegen Marvin Friedrich gibt es im DER WESTEN-Interview eine klare Ansage an den Dortmunder.

Gladbach – BVB: Erste Bensebaini-Rückkehr

Bei der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund werden sehr viele Blicke auf einen BVB-Star gerichtet sein: Ramy Bensebaini. Der Abwehrspieler wechselte im Sommer 2023 ablösefrei von den Fohlen zu den Schwarzgelben. Ein Wechsel, der im BMG-Lager ganz und gar nicht gut ankam.

In der vergangenen Saison war die Rückkehr heiß erwartet worden, doch Bensebaini fehlte den Dortmundern im Borussia-Park. Nun kehrt er erstmals wieder zurück. Wie das Wiedersehen wohl verlaufen wird?

Friedrich-Ansage an Dortmund

Vor dem Spiel hat sich DER WESTEN mit Gladbach-Profi Marvin Friedrich über die bisherige Saison und das Duell gegen den BVB unterhalten. Der Abwehrspieler mit Schalker Vergangenheit schickt eine klare Ansage an Bensebaini und den Schwarzgelben.

DERWESTEN: Hallo Marvin, vom Bankdrücker zum Abwehrchef: Nachdem du zu Beginn der Saison nur zum Zuschauen verdammt warst, bist du aus der Startelf mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Wie erleichtert bist du, dass du wieder zur Form gefunden hast?

Marvin Friedrich: Ich freue mich einfach, dass ich jetzt so viel spielen und meinen Teil dazu beitragen konnte, dass wir punkten konnten. Es war keine einfache Zeit, aber ich habe immer weiter gemacht und hart trainiert. Bei uns im Kader wollen natürlich alle spielen – am besten dann auch von Anfang an. Das ist ja klar. Das gehört zum Fußball dazu. Deshalb sollte man einfach weiter an sich glauben und Gas geben. Wenn dann die Chance kommt, sollte man auch da sein.

Mit dir als Stamm-Innenverteidiger stimmten dann auch die Ergebnisse. Fünf Liga-Spiele in Folge wart ihr ungeschlagen und die Abwehr stabilisierte sich. Kann man da von einem Friedrich-Effekt sprechen?

So würde ich das jetzt nicht sagen. Wir sind als Team alle sehr solidarisch aufgetreten und haben sowohl offensiv als auch defensiv gut gearbeitet. Das müssen wir jetzt auch in jedem Spiel zeigen. Wenn wir das tun, stehen wir alle gut und auch stabil da. Das hatten wir jetzt auch in den letzten Spielen gesehen. Für mich persönlich ist es schön, dass es so gut läuft und ich hoffe, dass es auch so erfolgreich weitergeht.

Diese kleine Ungeschlagen-Serie wurde vergangene Woche durch die Niederlage in Freiburg beendet. Dennoch spielt ihr keinen so schlechten Fußball. Was ist für Gladbach in dieser Saison drin?

Die Niederlage in Freiburg war leider bisschen unglücklich. Ich denke, dass wir trotzdem ein ordentliches Spiel geliefert haben. Freiburg hat aus gefühlt vier Chancen drei Tore gemacht. Wir schauen jetzt einfach von Spiel zu Spiel. Es bringt nichts, zu weit in die Zukunft zu schauen. Wir wollen erstmal gegen Dortmund ein gutes Spiel machen und versuchen, die drei Punkte zu holen. Am Ende der Saison wollen wir auf einem einstelligen Tabellenplatz landen.

Während ihr die letzten vier Heimspiele allesamt gewonnen habt, kommt der BVB mit einer katastrophalen Auswärtsbilanz ohne einen einzigen Erfolg in dieser Saison. Habt ihr schon herausfinden können, warum es für Dortmund auf fremden Plätzen gar nicht läuft?

Das musst du die BVB-Spieler fragen. Wir schauen eher auf uns und wissen, dass ein starker Gegner kommt. Wir wollen unser Spiel durchbringen und werden alles geben.

Da werden natürlich auch eure Fans eine wichtige Rolle spielen.

Natürlich. Hier zu Hause im Borussia-Park mit den Fans im Rücken können wir jeden Gegner schlagen. Sie stehen immer hinter uns und sind ein ganz wichtiger Teil der Mannschaft. Sie unterstützten uns auch immer, wenn es mal nicht so läuft.

Beim BVB spielt mit Ramy Bensebaini ein ehemaliger Gladbacher. Deinen ehemaligen Abwehrkollegen willst du sicherlich ohne Punkte nach Hause schicken.

Auf jeden Fall.

Fünf Jahre warst du beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Bist du bei den Spielen gegen den BVB vielleicht nochmal ein bisschen motivierter?

Ich bin bei jedem Spiel zu hundert Prozent motiviert. Klar denkt man daran, wie die Spiele damals bei Schalke gegen den BVB waren, aber ich bin bei jedem Bundesligaspiel motiviert.

Vielleicht noch ein Wort zu deinem Ex-Klub. Auf Schalke geht es wieder mal drunter und drüber. Wie sehr fühlst du mit dem S04?

Ich habe da sehr lange gespielt und meine Jugend verbracht. Ich konnte dort meine ersten Schritte im Profifußball machen. Klar schaut man drauf, was der ehemalige Verein macht. Es ist natürlich nicht schön zu sehen, wie sich der Verein in der jüngeren Vergangenheit entwickelt hat. Ich hoffe sehr, dass Schalke bald wieder in der Bundesliga spielen kann.