Borussia Dortmund: Irre Ballon-d’Or-Ansage! BVB-Juwel sorgt für Staunen

Sobald Fußballfans in Deutschland junge Spieler vor Augen haben, die den Durchbruch im Profifußball geschafft haben, denken sie sofort an Borussia Dortmund. In der Vergangenheit haben schon etliche Talente den Sprung in den Weltfußball geschafft. Da hat auch die gute Jugendarbeit einen großen Anteil daran.

Kein Wunder also, dass immer mehr junge Spieler von Borussia Dortmund daran denken, einen ebenfalls großen Weg wie einst Mario Götze, Erling Haaland oder Jude Bellingham zu gehen. Dazu zählt auch Cole Campbell, der jetzt mit einer irren Aussage für Staunen sorgt.

Borussia Dortmund: Juwel träumt vom Ballon d’Or

Er gehört zu den spannendsten Talenten in der Jugendabteilung von Borussia Dortmund und feierte in dieser Saison auch schon sein Profidebüt. Cole Campbell ist ein Spieler, dem eine große Zukunft bevorsteht. So talentiert der 18-Jährige auch ist, so will der BVB ihn vorsichtig und langsam aufbauen.

Dennoch durfte er in der laufenden Saison schon ein wenig Profiluft schnuppern. Im DFB-Pokal, in der Bundesliga und auch in der Champions League wurde Campbell von Trainer Nuri Sahin eingesetzt. Der Youngster profitierte dabei von der Verletztenmisere, von der sich der BVB mittlerweile erholt hat. Ansonsten kommt Campbell noch in der U19 oder auch in der U23 der Schwarzgelben zum Einsatz.

Wie die meisten Fußballer träumt Campbell von Titeln. Mit Borussia Dortmund dürfte das durchaus möglich sein. Der US-Amerikaner hat aber auch noch einen anderen großen Traum: Eines Tages den Ballon d’Or zu gewinnen. Für viele Stars ist diese individuelle Auszeichnung die größte, die man bekommen kann.

„Alles ist möglich“

„Mein Ziel war es, in der Bundesliga und irgendwann in der Champions League zu debütieren“, sagt das Talent von Borussia Dortmund gegenüber „Goal“. „Jetzt, wo ich das geschafft habe, versuche ich einfach, hart zu arbeiten und mir im Rest der Saison natürlich mehr Spielzeit zu verdienen. Das ist mein kurzfristiges Ziel. Was meine langfristigen Ziele für meine Karriere betrifft, möchte ich den Ballon d’Or gewinnen. Das ist etwas, das ich in meiner Karriere erreichen möchte.“

Eine gewagte und mutige Aussage. Aber sie zeigt auch, dass Campbell motiviert ist und sich diese großen Ziele nicht umsonst genommen hat. Dazu möchte er die Champions League mal gewinnen. Natürlich darf auch der Gewinn der Weltmeisterschaft nicht fehlen. „Das wäre absolut fantastisch und ich denke, dass in Zukunft alles möglich ist“, so das BVB-Juwel weiter.

Ob er das alles schafft, während er bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht? Vor der Saison verkündete der Revierklub, dass der Vertrag des 18-Jährigen bis 2028 verlängert wurde.