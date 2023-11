Borussia Dortmund: Nächste Enttäuschung – BVB-Star kommt auf keinen grünen Zweig

War Newcastle am Ende der positive „Ausrutscher“? Diese Frage stellt man sich derzeit nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch speziell bei Felix Nmecha. Dessen Siegtor im CL-Hinspiel war eins von bislang ganz wenigen Highlights des Neuzugangs in Schwarzgelb.

Nun muss Nmecha den nächsten Rückschlag verkraften. Trotz seiner meist dürftigen Leistungen war er von Julian Nagelsmann für die anstehenden DFB-Länderspiele nominiert worden, musste dem Bundestrainer jetzt aber verletzungsbedingt absagen.

Borussia Dortmund: Nächster Rückschlag für Felix Nmecha

Seit seinem nicht gerade geräuschlosen Wechsel zum BVB hat Nmecha zu kämpfen. Als absoluter Terzic-Wunschspieler gegen den Willen vieler Fans verpflichtet, bleibt der 30-Millionen-Mann bislang vieles schuldig. Die gelungenen Auftritte lassen sich an wenigen Fingern abzählen – zu oft tauchte der als Unterschiedsspieler geholte Mittelfeldmann unter.

Wer hoffte, dass sein Traum-Siegtor bei Newcastle United (1:0) die Wende sein würde, wurde eines Besseren belehrt. Die folgenden Auftritte in der Liga gegen Bayern (0:4) und zuletzt Stuttgart (1:2) waren so desolat wie von praktisch allen Mitspielern. Und nun muss auch die Hoffnung begraben werden, dass der BVB-Star bei der Nationalelf neues Selbstvertrauen für den Umschwung tankt.

Nmecha sagt Länderspiele ab

Von Julian Nagelsmann für die Länderspiele gegen die Türkei (Samstag) und Österreich (Dienstag) nominiert, musste Felix Nmecha dem Bundestrainer nun wieder absagen. Seit dem Stuttgart-Debakel schlägt er sich mit leichten Hüftproblemen herum, teilte der DFB am Montag mit.

Die positive Seite: So kann sich Felix Nmecha ganz auf die Wende bei Borussia Dortmund fokussieren, sich von einem Englische-Wochen-Marathon erholen und frisch und erholt in die Zielgerade des Fußballjahres einbiegen. Dort warten noch zahlreiche Hammer-Duelle, in denen der BVB einen formstarken Nmecha nur zu gut gebrauchen könnte.