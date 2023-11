Borussia Dortmund jagte ihn vom Hof – Ex-Star sorgt für jede Menge Aufsehen

Nach der Niederlage gegen Stuttgart muss sich Borussia Dortmund hinterfragen. Gegen das Überraschungsteam der bisherigen Saison ließ der BVB alles vermissen. Die Lücken in der Abwehr waren katastrophal, im Mittelfeld hatte man gar keinen Zugriff und vorne fehlten die Ideen.

Die kritischen Stimmen, die den Kader hinterfragen, werden lauter. Hat sich Borussia Dortmund im Sommer verzockt? Über die Ausmusterung eines Profis diskutiert gerade so mancher Fan. Der sorgt bei seinem neuen Klub für jede Menge Aufsehen.

Borussia Dortmund ließ Star gehen

Sechs Jahre schnürte er für den BVB die Schuhe – sein Ansehen ist dennoch umstritten. Einige hielten ihn für einen Künstler, der an guten Tagen die gesamte gegnerische Mannschaft mit Pässen auseinander nehmen konnte. Andere werfen ihm in Dortmund mangelnde Konstanz vor. Die Rede ist von Mahmoud Dahoud.

Den gebürtigen Syrer gab der BVB im Sommer ablösefrei ab, nachdem Edin Terzic für ihn keine Verwendung mehr hatte – was einige bei Borussia Dortmund durchaus überraschte. Stattdessen ging der Mittelfeldspieler nach Brighton.

Dahoud mit Sahnetag

Dort sorgt er jetzt kurz hintereinander zwei Mal für Aufsehen. Los ging es unter der Woche in der Europa League. Gegen Ajax Amsterdam leitete Dahoud mit einem herrlichen Direktpass das entscheidende 2:0 ein. In diesem Moment verdeutlichte er perfekt, was in ihm steckt und warum er der absolute Wunschspieler von Trainer Roberto De Zerbi war.

Nach dem Spiel prasselte das Lob nur so auf den Ex-Dortmunder ein. „Er hat eine einzigartige Spielweise. Er ist sehr wichtig für das Team“, kommentierte beispielsweise der englische Journalist Andy Naylor bei „Sport 1“.

Und nicht nur das: Selbst Star-Trainer Pep Guardiola ist offenbar neidisch auf den Transfer! Der Manchester-Coach soll De Zerbi nach der Verpflichtung sogar zum Dahoud-Deal gratuliert haben. Wenn das mal nicht von Anerkennung zeugt.

Direkter Dämpfer für Ex-BVB-Star

Doch nur kurz nach den ganzen Lobeshymnen folgt ein Dämpfer, der auch zeigt, dass Dahoud in England noch Luft nach oben hat. Bei Spiel gegen den Abstiegskandidaten aus Sheffield flog der Ex-Dortmunder mit Gelb-Rot vom Platz. Es bleibt also spannend, wie sich die Wahrnehmung der Öffentlichkeit und der Fans in den kommenden Wochen entwickelt.