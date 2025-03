Borussia Dortmund – Augsburg: DFB verkündet Entscheidung! Große Rückkehr perfekt

Fast zehn Monate ist es her, dass Deniz Aytekin letztmals ein Bundesliga-Spiel leitete. Nun folgt das Comeback. Bei Borussia Dortmund – FC Augsburg greift der Schiedsrichter erstmals wieder im Oberhaus zur Pfeife.

Das verkündete der DFB am Tag vor Borussia Dortmund – FC Augsburg. Nach schwerwiegenden Problemen an der Achillessehne ist er zurück. Auf die gelungene „Generalprobe“ beim Zweitliga-Match Schalke – Münster jetzt auch in der 1. Bundesliga.

Borussia Dortmund – FC Augsburg: Aytekin-Comeback auf großer Bühne

Von vielen wurde er schmerzlich vermisst: Deniz Aytekin zählt in Deutschland nicht nur zu den erfahrensten Schiedsrichtern. Für viele ist er auch einer der besten. Nicht umsonst leitete er immer wieder die großen, kritischen Partien. Doch dann wurde es still um den Oberasbacher. Das Relegations-Drama zwischen Düsseldorf und Bochum hatte er noch gepfiffen, dann fiel er lange aus. Schon einmal hatte ihm die Achillessehne Probleme bereitet, nun sorgte sie für eine monatelange Pause.

Langsam arbeitete sich Aytekin zurück, nun ist es soweit. Nach einem Testspiel und Schalkes Heimspiel gegen Preußen Münster (1:0) kehrt er am Samstag (8. März) in die Bundesliga zurück. Das auserwählte Spiel: Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Assistiert wird er dabei von den Linienrichtern Eduard Beitinger und Christian Dietz, dem vierten Offiziellen Martin Petersen und Video-Schiedsrichter Benjamin Brand (VAR-Assistent Felix-Benjamin Schwermer).

Kaum ein BVB-Fan dürfte angesichts dieser Ansetzung die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Auch in Dortmund genießt der 46-Jährige bei den allermeisten ein hohes Ansehen. Nicht umsonst wurde er in den vergangenen sechs Jahren gleich fünfmal zum Schiedsrichter des Jahres gewählt.