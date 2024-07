Borussia Dortmund: Testspiel-Farce in Aue – BVB-Fans sauer! „Was soll das?!“

Der erste Härtetest der Vorbereitung – der letzte vor der Asienreise. Am Mittwoch gab es für Borussia Dortmund ein Testspiel gegen Erzgebirge Aue. Doch das wurde schnell zur Farce, wenn auch nicht auf dem Platz.

Gleich zwei Livestreams hatten die Fans für dieses Testspiel zur Auswahl. Doch sowohl Sky als auch Borussia Dortmund selbst hatten mit massiven technischen Problemen zu kämpfen. Immer wieder fielen Bild oder Ton oder gar beides aus. Von der ersten halben Stunde waren nur Teile zu sehen.

Borussia Dortmund: Technik-Probleme bei Aue-Testspiel

Auch wenn die EM-Fahrer noch fehlten, fieberten die BVB-Fans dem Test in Aue entgegen. Nach dem „Traumspiel“ gegen eine Dortmunder Amateur-Auswahl war es der erste echte Test für die neue Saison. Doch die Freude war bei den schwarzgelben Anhängern schnell verflogen.

Wer die 450 Kilometer nicht mitgereist war, bekam vom Spiel nämlich zunächst herzlich wenig mit. Sowohl Sky als auch der BVB hatten für das Spiel einen Livestream im Angebot. Doch beide hatten schwer mit der Verbindung zu kämpfen. Das offenbar grausame Netz im Erzgebirge trieb die Zuschauer, vor allem aber die Technik in den Wahnsinn.

„Einfach mal den Router neu starten“

Immer wieder gab es Bild-Aussetzer, die beiden eigens angereisten BVB-Kommentatoren waren in der ersten halben Stunde gar nicht zu hören. Bei Sky nahmen die Störungen derart Oberhand, dass der Pay-TV-Anbieter mitten im Spiel gar in die Werbung ging, um hinter den Kulissen an der Leitung zu arbeiten. Derweil machten sich viele Fans über die Situation lustig – oder schimpften gewaltig:

„Ich wollte ganz normal Dortmund gucken und dann das“

„Einfach mal den Router neu starten“

​​“Hochtechnologiestandort Deutschland“

„Was soll das?!“

„Es macht kein Spaß mehr zuzuschauen. Bodenlos, dass die Technik versagt.“

Erst nach gut einer halben Stunde hatten beide eine stabile Verbindung. Zu diesem Zeitpunkt führte Borussia Dortmund bereits durch Talent Elias Benkara 1:0. Besonders unangenehm dürften die Probleme für den BVB-Hauptsponsor sein. 1&1, einer der größten Internet- und Mobilfunk-Anbieter Deutschlands, hatte den Livestream präsentiert und auf die Beine gestellt. Dass auch Sky große Probleme hatte, zeigt aber, dass es wohl eher am Austragungsort lag.