Ex-BVB-Star sorgt für Transfer-Skandal! Klubboss schäumt vor Wut – „Werden ihn verklagen“

Bei Borussia Dortmund ist Thomas Meunier nicht in bester Erinnerung. Das hat allerdings vorrangig sportliche Gründe. In der Türkei hat der Ex-BVB-Star nun einen ganzen Verein gegen sich aufgebracht.

Der einstige BVB-Verteidiger hat mit einer E-Mail für einen Wechsel-Eklat gesorgt. Mitten in der Nacht und nur fünf Minuten vor Ablauf zog er seine Ausstiegsklausel und erklärte damit seinen Abschied von Trabzonspor. Das sorgte beim Verein für schäumende Wut. Der Präsident kündigte eine Klage gegen Meunier und seinen nächsten Klub an.

Ex-BVB-Star Thomas Meunier sorgt für Wechsel-Eklat

Er kam als Ersatz für den gefeierten Rechtsverteidiger Achraf Hakimi – und verließ den BVB als Flop. Dreieinhalb Jahre lang spielte Thomas Meunier für Schwarzgelb, war zwischenzeitlich komplett aussortiert und zog im Februar 2024 schließlich weiter. Bei Trabzonspor war er wieder gefragt, unangefochtener Stammspieler für rechts hinten und auch in der nächsten Saison fest eingeplant.

+++ Borussia Dortmund: Gerade erst angekommen! BVB-Talent will direkt wieder weg +++

Einziges Hindernis für eine Fortsetzung des Engagements war eine Ausstiegsklausel des Belgiers. Der liebäugelte mit einer Rückkehr in die Heimat, um näher bei seiner Familie zu sein – und hatte dafür auch jedes Verständnis seines Vereins. Doch das endete nun abrupt. Der Weg, wie er seinen Abschied an den Klub kommunizierte, brachte Trabzon so richtig in Rage.

„Wir werden ihn und den Verein, zu dem er wechseln wird, verklagen“

Gegenüber dem TV-Sender „A Spor“ wütete Präsident Ertugrul Dogan über den Ex-BVB-Profi und erklärte die Situation:

„In der Vereinbarung, die wir mit Thomas Meunier getroffen haben, haben wir erklärt, dass wir Verständnis hätten, wenn er aus familiären Gründen zu einem Verein in der Nähe seines Familienwohnsitzes wechseln würde. Wer auch immer dieser Verein sein würde, sollte sich an Trabzonspor wenden. Aber gestern Abend, fünf Minuten vor Ablauf der Frist, schickte er uns eine E-Mail, die uns sehr wütend machte. Er teilte uns mit, dass er seinen Vertrag um 23:55 Uhr einseitig gekündigt habe. Ich habe Anwälte engagiert und wir werden unsere Rechte wahrnehmen. Wir werden ihn und den Verein, zu dem er wechseln wird, verklagen.“

Auch spannend:

Was für ein Knall! Zu welchem Verein Thomas Meunier wechselt, oder eher gesagt wechseln will, ist nicht bekannt. Womöglich wird sich der Transfer des einstigen Rechtsverteidigers von Borussia Dortmund aber etwas ziehen – denn angesichts des bevorstehenden juristischen Streits dürfte eine Klarheit über die Zukunft des Belgiers nicht allzu schnell erreicht werden.