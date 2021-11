Borussia Dortmund: Ex-Schalke-Star mit heftiger Kritik! „Man muss qualitativ eine Alternative haben"

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Aktuell muss Borussia Dortmund auf seinen norwegischen Torgaranten verzichten: Erling Haaland.

Der Goalgetter fehlt Borussia Dortmund wegen einer Hüftbeuger-Verletzung. Bitter! Denn Erling Haaland ist der Grundpfeiler der Dortmunder Offensivabteilung.

Borussia Dortmund: Aogo schießt gegen Kaderplanung – „Man muss schon mal die Frage an die Führungsetage stellen“

Ersetzen sollen ihn zurzeit die Youngster Youssoufa Moukoko und Steffen Tigges. Nicht die optimale Besetzung, urteilt Dennis Aogo. Bei Sky schießt der Ex-Schalke-Profi gegen die BVB-Kaderplanung: „Ein Erling Haaland kann nicht jedes Spiel auf höchstem Level spielen. Man muss qualitativ eine Alternative haben, der die Zeit überbrücken kann. Aber die sehe ich nicht im Kader."

Ex_Schalker übt heftige Kritik am BVB. Foto: Imago (Montage)

Das ist Dennis Aogo:

Geburt: 14.01.1987 (34) in Karlsruhe

Position: Linker Verteidiger

Gab sein Ligadebüt 2005 für den SC Freiburg

Wechselte dann zum HSV und anschließend zu Schalke 04

Bestritt 257 Bundesligapartien (3 Tore/27 Vorlagen)

Beendete 2020 seine Karriere

Ex-Schalker Dennis Aogo knöpft sich die BVB-Kaderplanung vor. Foto: imago images/teutopress

Gerade Tigges zeigte in den letzten Spielen Potenzial. Dennoch sei er laut Aogo nicht die mittelfristige Lösung im BVB-Sturm. „Man muss schon mal die Frage an die Führungsetage stellen, wie die Kaderplanung ausgesehen hat. Die Option A ist Erling Haaland - aber was ist dahinter?", merkt Aogo an. Ob der frühere Schalke-Profi etwa nicht mitbekommen hatte, dass Borussia Dortmund im Sommer mit Donyell Malen für 30 Millionen Euro einen gelernten Mittelstürmer verpflichtet hatte?

Aogo zieht Vergleich zu den Bayern – Kehl will es ruhig angehen

Auch der Vergleich zu Bayern München darf nicht fehlen: „Die Bayern haben mit Choupo-Moting und Thomas Müller Alternativen, um zu rotieren - das sehe ich beim BVB nicht." Das sei für BVB-Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl aber kein Grund, eine Haaland Rückkehr zu erzwingen.

Sebastian Kehl möchte eine Haaland-Rückkehr nicht überstürzen. Foto: imago images/Jan Huebner

„Er ist jemand, der selber Druck aufbaut und zügig dabei sein will. Aber wir tragen eine Verantwortung für seine Karriere", sagt Kehl gegenüber Bild. (fp)