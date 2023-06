Borussia Dortmund war seine große Liebe. Doch aufgrund mangelnder Einsatzchancen entschied sich ein Juwel schweren Herzens, den BVB nach vielen Jahren zu verlassen. Mit seiner Vereinswahl machte er aber alles richtig.

In Heidenheim schrieb Dzenis Burnic Vereinsgeschichte. Das Talent aus der Schmiede von Borussia Dortmund wird als Aufstiegsheld in die Annalen des FCH eingehen. Doch kurz nach der Sensation folgt nun der Schock.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Juwel Dzenis Burnic muss bittere Nachricht verkraften

Er ist ein Kind des Ruhrgebiets, wurde in Hamm geboren und wechselte in jungen Jahren zum BVB. U15, U17, U19 – Dzenis Burnic durchlief alle Jugendabteilungen und erfüllte sich schließlich auch den großen Traum: Michael Zorc gab dem Mittelfeldspieler einen Profivertrag.

Erste Einsätze folgten. Im Oktober 2016 folgte im Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon das Ein-Minuten-Profidebüt. 2017 stand er beim Auswärtsspiel in Darmstadt plötzlich in der Startelf, durfte 90 Minuten durchspielen. Doch dabei blieb es. 2020 hatte er genug vom Warten. Weil die Aussichten auf weitere Spiele nicht besser wurden, verabschiedete er sich wehmütig von Borussia Dortmund.

Zweitliga-Meister mit Heidenheim – dann der Schock

Burnic wechselte in die zweite Liga, landete mit dem 1. FC Heidenheim aber einen Goldgriff. Die Schwaben waren gerade in der Relegation an Werder Bremen gescheitert. Viele vermuteten, dass der FCH eine einmalige Chance auf eine Bundesliga-Teilnahme vergeben hatte. Mit Burnic (20 Einsätze, 1 Torbeteiligung) gelang die absolute Sensation: Aufstieg als Meister!

Das Ex-BVB-Juwel war im siebten Himmel – und wurde nun knallhart von der Wolke geholt. Am Mittwochabend verkündete Heidenheim die Trennung von Burnic. Abgang statt Belohnung, vereinslos statt Bundesliga.

Nun muss sich Dzenis Burnic neu orientieren. Zur Wahrheit gehört auch: In der Rückrunde war er bei Trainer Frank Schmidt nur noch Ergänzungsspieler, schaffte es nur noch einmal in die Startelf. Nach der überragenden Saison mit dem FCH dürfte sich aber ein neuer Verein finden.