Borussia Dortmund: Paukenschlag um Duranville – jetzt steht es fest!

Bei Borussia Dortmund sind die Hoffnungen groß, dass Julien Duranville in dieser Saison so richtig durchstartet. Schon in der Vorbereitung begeisterte der Flügelflitzer die Fans und Trainer Nuri Şahin.

Ob ein Debüt in der Nationalmannschaft vielleicht etwa beflügelt? Der Youngster von Borussia Dortmund wurde nämlich für die Länderspiele Belgiens nominiert. Es winkt nun das Debüt im Nationaltrikot!

Borussia Dortmund: Paukenschlag um Duranville

Während bei Borussia Dortmund zahlreiche Talente in letzter Zeit den Verein verlassen und woanders ihr Glück versuchen, hofft der Revierklub, dass neben Jamie Gittens auch Julien Duranville seine ganze Klasse zeigt.

Auch interessant: Bremen – BVB: Drastische Änderung! Fans müssen sich komplett umstellen

Neben einigen Einsatzminuten im BVB-Dress gibt es jetzt aber auch noch andere Möglichkeiten, sich zu beweisen. Zum ersten Mal in seiner jungen Karriere wurde Duranville nämlich für die A-Nationalmannschaft Belgiens nominiert. Nationaltrainer Domenico Tedesco berief den Offensivspieler erstmals in den Kader der „Red Devils“.

Damit darf sich der 18-Jährige berechtigte Hoffnungen machen, in den beiden Nations-League-Spielen gegen Israel (6. September, 20.45 Uhr) und Frankreich (9. September, 20.45 Uhr) sein Debüt im Nationaltrikot zu feiern.

Duranville winkt Debüt

In der Länderspielpause wird Borussia Dortmund dann ganz genau hinschauen, was das Top-Talent macht – es sei denn, er kommt zum Einsatz. Sollte es so weit kommen, wird der Revierklub zudem hoffen, dass der Flügelflitzer verletzungsfrei bleibt. In den vergangenen beiden Saisons fehlte er dem BVB schon oftmals wegen Verletzungen und Blessuren.

Die Erwartungen bei den Schwarzgelben sind nämlich groß. Cheftrainer Edin Terzić sagte zuletzt über Duranville: „Er hat wieder einen Schritt nach vorne gemacht und sich für eine gute Vorbereitung belohnt.“

Mehr Nachrichten für dich:

Lob gab es auch von Sebastian Kehl. „Julian Duranville hat sich belohnt für seine Entwicklung. Der Junge wird reifer, stabiler und erwachsener. Er hat wahnsinnige Fähigkeiten“, so der Sportdirektor, der allerdings auch betonte: „Wir müssen ihn nur stabil halten.“ Das dürfte auch die oberste Priorität bleiben: Duranville muss verletzungsfrei bleiben.