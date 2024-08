Werder Bremen – BVB: Drastische Änderung im Stadion! Fans müssen sich komplett umstellen

Auswärtsfahrten sind immer etwas Besonderes für die Fans. Es geht in eine andere Stadt, in einem anderen Stadion. Wenn die Anhänger von Borussia Dortmund bislang immer zu Werder Bremen gereist sind, war die Gästekurve im Oberrang des Weserstadions. Ab dieser Saison ist jedoch alles neu.

Beim Auswärtsspiel des BVB in Bremen werden die Gästefans nämlich woanders stehen und sitzen. Das sind die Folgen eines Vorfalls aus der vergangenen Saison.

Werder Bremen – BVB: Drastische Änderung im Weserstadion

Was war passiert? Beim Saisonauftakt 2023/24 musste der Sitzbereich der Heimfans in Bremen geräumt werden, nachdem die Münchener Auswärtsfans im darüberliegenden Block Pyrotechnik gezündet hatten. Werder Bremen wollte solche Vorfälle vermeiden und hat deshalb zu einer drastischen Maßnahme gegriffen, die die BVB-Fans nun beim ersten Auswärtsspiel direkt bemerken werden.

So wird die Gästekurve nun in den Süd-West-Bereich verlegt. „Im neuen Gästeblock haben wir im Unterrang den Stehplatzbereich und im Oberrang den Sitzplatzbereich“, sagt Werder Bremen in einer Mitteilung.

„Wir erreichen mit dem Umbau größtmögliche Sicherheit, um das Stadionerlebnis für alle Besucher so optimal wie möglich zu gestalten. Dazu gehört auch eine Optimierung der Zugangssituation“, so Bremens Geschäftsführer für Organisation & Personal Tarek Brauer.

Dortmund-Fans müssen sich umstellen

Was bedeutet das sonst noch für die BVB-Fans beim Spiel in Bremen? Der Einlass erfolgt ein Tor versetzt und ist überdacht. Werder hofft darauf, dass sich die Lage zwischen den heimischen Anhängern und den Gästefans entspannt. Alle hoffen am Samstag (31. August, 15.30 Uhr) auf einen friedlichen Ablauf.

Auf X (ehemals Twitter) hat Bremen die Dortmunder Anhänger mit einem Video auf die neue Gästekurve schon mal aufmerksam gemacht. „Schon Bock auf unseren neuen Gästeblock, BVB?“, schreibt der Account von Werder Bremen. Die Antwort des Revierklubs erfolgte mit einer kleinen Spitze: „Zumindest mehr als in den letzten Jahren.“

Die Reaktion der Bremer darauf folgte ebenfalls schnell. Der SVW postete ein kurzes Video mit Ex-Werder-Stürmer Niclas Füllkrug im BVB-Trikot. „Ihr habt uns letztes Jahr auch noch besser gefallen“, so die Antwort. Füllkrug spielt seit diesem Sommer bei West Ham United und erlebte dort einen bitteren Start (hier mehr dazu).