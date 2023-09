Borussia Dortmund: Star vor Abgang? Klopp baggert an BVB-Star

Das Transferfenster ist zwar zu, doch Ruhe kehrt auf dem Transfermarkt nie ein. Jetzt gibt es neue Gerüchte um einen Spieler von Borussia Dortmund. Ein Abgang würde dem BVB mächtig weh tun, aber auch ordentlich Kohle in die Kassen spülen würde.

Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben es jetzt auf einen Star von Borussia Dortmund abgesehen. Die Rede ist von Donyell Malen.

Borussia Dortmund: Klopp heiß auf Malen

Vor zwei Jahren wechselte Malen für stolze 30 Millionen Euro von PSV Eindhoven zu Borussia Dortmund. Nach Anlaufschwierigkeiten startete der Niederländer in der vergangenen Saison mächtig durch. In der Bundesliga gelangen ihm in 26 Spielen starke neun Tore und sieben Vorlagen. Und auch in dieser Saison erzielte er in fünf Spielen drei Tore.

Das ruft nun offenbar die großen europäischen Top-Klubs auf den Plan, genauer gesagt den FC Liverpool. Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp soll laut einem Bericht der „Sport Bild“ an Donyell Malen interessiert sein. Dort wäre er ein möglicher Back-up für Superstar Mohammed Salah.

Es kommt nicht von ungefähr, dass Liverpool mit Malen in Verbindung gebracht wird. Schon vor Malens Wechsel von PSV Eindhoven zu Borussia Dortmund galten die „Reds“ als heißer Kandidat auf die Verpflichtung des Angreifers.

BVB: Für DIESE Summe dürfte Malen gehen

Große Sorgen um einen Abgang von Malen muss sich Borussia Dortmund aktuell wohl nicht machen. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft noch bis 2026. Laut dem Bericht wäre Dortmund wohl erst ab einer Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro gesprächsbereit.

Von 2015 bis 2017 spielte Donyell Malen bereits in England. Der Niederländer spielte damals in der Jugend von Arsenal, wechselt dann aber für gerade einmal 600.000 Euro zu PSV Eindhoven. Dort gelang ihm in der 2020/2021 der Durchbruch.