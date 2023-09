Borussia Dortmund: Terzic spricht haut wegen Kapitän Can auf den Tisch – „Keine Ausnahme“

Borussia Dortmund will endlich einen befreienden Erfolg feiern. Zwar ist man in der Bundesliga noch immer ungeschlagen – doch Minimal-Erfolge wie gegen Wolfsburg entfachen bisher keine Euphorie.

Oftmals wirkte die Mannschaft ideenlos, gab sich dem Kampf des Gegners geschlagen. Auch Emre Can sah in seiner neuen Rolle bisher überfordert aus. Zuletzt musste der Kapitän von Borussia Dortmund daher auf die Bank. Wie sieht es gegen Hoffenheim aus?

Borussia Dortmund: Can wackelt noch

Als Gegenpol zu einem Marco Reus sollte Can dem Kapitänsamt neues Leben einhauchen. Can ist wohl das, was der Volksmund einen „Aggressive Leader“ nennt. Auf dem Platz laut, ist er sich nicht zu schade, auch mal die eigenen Leute zusammenzustauchen.

Es sollte auch eine Antwort auf das Meisterdebakel gegen Mainz sein. Doch bisher hatte Can vor allem mit sich selbst zu kämpfen. Auf dem Feld fiel er in seine Vor-Rückrunden-Form zurück. Wackelige Auftritte und bereits drei Gelbe Karten waren die Folge.

Terzic spricht Machtwort

In der Folge startete Borussia Dortmund gegen Wolfsburg ohne seinen Kapitän – und zeigte die beste Saisonleistung. Wie geht Terzic nun mit Can weiter um. Reicht der Denkzettel? Kehrt er gegen Hoffenheim in die Startaufstellung zurück? Auf der Pressekonferenz versuchten die Journalisten alles, um etwas aus dem Trainer herauszukriegen.

Doch Terzic ist dafür bekannt, keine Aufstellungsdetails vorab zu verraten. Und so antwortete er auf die Frage, ob er beim Kapitän eine Ausnahme machen könne: „Da gibt es keine Ausnahme!“ Dies werde intern im Trainerteam und mit den Spielern besprochen.

Borussia Dortmund: Lob für den Kapitän

Etwas ausführlicher zu seinem Mannschaftsführer äußerte sich Terzic an späterer Stelle dann doch noch. „Emre ist ein extrem wichtiger Spieler für uns“, sagte er. „Er ist professionell mit der Entscheidung umgegangen, nicht von Beginn an zu spielen.“

Can habe jetzt endlich mal wieder eine gesamte Trainingswoche lang auf dem Platz stehen können. Dennoch stellte der Trainer von Borussia Dortmund klar: Ob Can zurück in die Startelf kehrt, erfährt die Öffentlichkeit erst am Freitag.