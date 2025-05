Borussia Dortmund mit nächstem Bundesliga-Transfer? Kehl lässt aufhorchen

Mit Serhou Guirassy und Waldemar Anton hat Borussia Dortmund im vergangenen Sommer gleich zwei Bundesliga-Stars an Land ziehen können. Während sich Anton beim BVB zuletzt immer besser zurechtfand, ist Guirassy komplett eingeschlagen.

Auch in diesem Transfer-Sommer könnte der Blick der BVB-Verantwortlichen erneut zur Konkurrenz gehen. Borussia Dortmund soll sich diversen Medienberichten zufolge intensiv mit einem Bundesliga-Star beschäftigen. Nun packt Sportdirektor Sebastian Kehl aus.

Doan zu Borussia Dortmund? Kehl deutet Interesse an

Nach einer starken Saison im Trikot des SC Freiburg – inklusive 19 Torbeteiligungen in 36 Pflichtspieleinsätzen – spielt Ritsu Doan mit den Breisgauern in der kommenden Saison in der Europa League. Zumindest stand jetzt, denn mit Eintracht Frankfurt und auch Borussia Dortmund sollen zuletzt zwei Teams an dem Japaner interessiert gewesen sein, die mit der Champions League locken können (wir berichteten).

Wirklich konkret wurde es bis dato allerdings noch nicht. Nun hat BVB-Boss Kehl mit seinen Aussagen allerdings für Aufsehen gesorgt. Im „Sport1-Doppelpass“ sagte der 45-Jährige verheißungsvoll: „Doan war für Freiburg ein sehr wichtiger Spieler, ob er nächstes Jahr noch dort spielt, weiß ich nicht. Es gibt ja noch mehrere Klubs, die anscheinend interessiert sind. Wir beschäftigen uns mit sehr, sehr vielen Profilen.“

Hohe Ablöse droht

Eine Absage bezüglich eines möglichen Transfers klingt jedenfalls anders. Das Problem aus Dortmunder Sicht: Frankfurt-Boss Markus Krösche schloss eine Verpflichtung von Doan zuletzt ebenfalls nicht aus. Dazu kommt: Mit gut 20 Millionen Euro Ablöse dürfte der 26-Jährige nicht gerade zum Schnäppchen werden.

Angesichts der Personalien Jobe Bellingham und Rayan Cherki, die in Dortmund ebenfalls ein hohes Standing besitzen, ist daher zu bezweifeln, ob der BVB bei Doan am Ende wirklich zuschnappt. Eine Verstärkung wäre der Flügelspieler jedenfalls allemal.