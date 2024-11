Borussia Dortmund: Rückkehr perfekt! BVB sorgt für Überraschung

Die Hoffnung war klein, doch es hat tatsächlich geklappt: Nur drei Tage, nachdem ihn ein Infekt ausgeknockt hat, meldet sich Serhou Guirassy bei Borussia Dortmund wieder fit.

Überraschend fiel er am Samstag gegen den SC Freiburg aus (hier mehr >>>), nicht weniger überraschend kann er schon beim wichtigen Champions-League-Gastspiel bei Dinamo Zagreb wieder mitmachen. Wie lange? Das wird sich wohl kurzfristig entscheiden.

Borussia Dortmund: Guirassy meldet sich zurück

Das Heimspiel gegen Freiburg war noch nicht angepfiffen, da bekamen viele BVB-Fans schon graue Haare. Der kurzfristige Ausfall von Serhou Guirassy war eine bittere Nachricht, schließlich ist der Stürmerstar auf Anhieb bei Borussia Dortmund eingeschlagen und sofort zu einer wichtigen Säule im Sahin-Team geworden. Gegen Freiburg konnte man den Ausfall kompensieren. Doch alle fragten sich: Wird Guirassy so schnell wieder fit?

Nur vier Tage später steht mit dem Auswärtsspiel bei Dinamo Zagreb der nächste Knaller an, bei dem der Angreifer dringend gebraucht wird. Doch aufgrund der Kürze der Zeit waren die Hoffnungen auf ein Comeback eher gering. Ein Virus-Infekt, wie ihn der 28-Jährige erwischte, braucht schließlich einige Tage zum Auskurieren.

„Serhou hat bis heute Morgen alles probiert, aber es ging einfach nicht“, sagte Sahin noch am Samstagabend über seinen Angreifer. „Wir müssen jetzt von Tag zu Tag sehen und hoffen, dass es für Zagreb reicht.“

Am Tag der Abreise (Dienstag, 26. November) aber folgte die Erleichterung: Serhou Guirassy sitzt mit im Flieger. Ein äußerst positives Indiz, dass er für die Königsklassen-Partie am Mittwoch wieder fit ist. „Wir sind froh, dass er einigermaßen wieder gesund ist und in Zagreb dabei sein kann“, sagt Sebastian Kehl. „Inwieweit das morgen schon von Anfang an reichen wird, wird man sehen. Aber Serhou ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler, gerade in solchen Spielen. Auch auswärts, mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Führungsstärke, mit seiner Präsenz. Einfach jemand, auf den man ungern verzichtet.“