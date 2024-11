BVB-Star Guirassy am Boden zerstört – „Enttäuschung ist riesig“

Persönlich läuft die Saison für Serhou Guirassy bislang erfreulich, da der BVB-Stürmer seine Stürmerqualitäten stets unter Beweis stellt und zeigt, dass er zu den besten Angreifern der Bundesliga gehört. Allerdings läuft es mit Borussia Dortmund ganz und gar nicht.

Nun gab es auch in der Länderspielpause einen heftigen Rückschlag für den BVB-Star. Serhou Guirassy verpasste mit Guinea nämlich die Teilnahme am Afrika-Cup im kommenden Jahr. Der Stürmer zeigte sich traurig.

BVB-Star Guirassy: Große Enttäuschung während der Länderspielpause

Der kommende Afrika-Cup 2025 wird ohne Serhou Guirassy und Guinea stattfinden. Der Stürmer von Borussia Dortmund verpasste die Qualifikation, nachdem es am letzten Spieltag der Gruppenphase eine bittere 0:1-Pleite gegen Tansania gab. Der BVB-Star meldete sich anschließend zu Wort.

„Die Enttäuschung ist groß. Guinea nicht beim Afrika-Cup zu sehen, ist für uns Spieler und für ein ganzes Volk, das Fußball lebt und atmet, ein Schmerz. Wir als Spieler sind dafür verantwortlich. Ich möchte mich persönlich bei den Menschen aus Guinea entschuldigen“, sagte Guirassy.

Zwar habe die Mannschaft auf dem Platz alles gegeben, „aber manchmal sind die Hindernisse größer als unsere Anstrengungen“, beklagte der Angreifer. Der Grund: Guinea musste alle seine Qualifikationsspiele auswärts bestreiten. Das sei ein „echtes Handicap“ gewesen. „Eine unfaire Prüfung für unser Team und unsere Fans“, findet Guirassy.

Deutliche Forderung an Verband

Die Nationalmannschaft Guineas musste alle Spiele in der benachbarten Elfenbeinküste austragen. Vom BVB-Star gibt es eine deutliche Forderung an den Verband. „Der guineische Fußball verdient eine faire Organisation und Spielbedingungen, die den Spielern und Fans gerecht werden. Die Organisation und das Management unseres Fußballs müssen dem Talent und der Leidenschaft unserer Mitarbeiter gerecht werden“, so Guirassy weiter.

Zum Abschluss gab es noch kämpferische Worte an die Fans: „Dies ist nicht das Ende unserer Geschichte. Es ist ein Schritt. Wir werden arbeiten, aufstehen und kämpfen, um stärker zurückzukommen. Guinea hat es verdient, an der Spitze zu stehen.“

Dennoch gab es in der Länderspielpause auch gute Nachrichten für Guirassy. Der Angreifer von Borussia Dortmund steht unter den Top-Fünf-Spielern Afrikas, die zum Fußballer des Jahres gewählt werden könnten.