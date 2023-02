Borussia Dortmund: Ass im Ärmel! BVB setzt bei Kamada auf Geheim-Agent

Der Transfer von Daichi Kamada zu Borussia Dortmund nimmt immer mehr Formen an. Zwar dementiert der BVB sämtliche Verhandlungen und Geheimtreffen – doch es wäre fahrlässig, sich nicht um einen ablösefreien Bundesliga-Star zu bemühen.

Um beim Japaner den Sack in Kürze zuzumachen könnte sich Borussia Dortmund eines Geheim-Agenten bedienen. Sein Name löst bei den BVB-Fans gleich Erinnerungen an frühere Zeiten aus.

Borussia Dortmund: Lockt Ex-Liebling Kamada?

Ein Japaner, der im offensiven Mittelfeld der Schwarz-Gelben wirbelt und die Fans mit Toren begeistert – da war doch mal was. Von 2010 bis 2012 und später von 2014 bis 2019 begeisterte Shinji Kagawa den Dortmunder Anhang.

Nun könnte er Borussia Dortmund ein weiteres Mal behilflich sein – und zwar als Geheim-Agent für Kamada. Davon berichtet die „Bild“. Demnach solle Kagawa seinem Landsmann den BVB schmackhaft machen!

Vorbild und gleicher Berater

Was dafür spricht: Als erfolgreicher Fußballer entwickelte Kagawa in seiner Heimat eine enorme Popularität. Kamada sieht zu ihm auf, bezeichnete ihn auf Instagram zuletzt als großes Idol.

Was noch auffällig ist: So haben beide Spieler in Thomas Kroth in Deutschland den gleichen Berater. Man kennt sich also. Und könnte ohne große Probleme in Kontakt kommen. Ein Szenario welches dem BVB zum Vorteil werden könnte.

Borussia Dortmund: Kehl blockt ab

Auf die Kagawa-Verbindung angesprochen blockte Sportdirektor Sebastian Kehl im Sportstudio zunächst ab. Er habe Kagawa nicht als Lockvogel auf den Frankfurter angesetzt, erklärt Kehl mit einem Lachen im ZDF.

Allerdings schiebt er noch nach: „Wenn Kamada Shinji auf Borussia Dortmund ansprechen würde, würde er sicherlich sehr positiv davon berichten“, ist sich der BVB-Kaderplaner sicher. Die Geheim-Agent-Dienste sind also nicht gänzlich ausgeschlossen.