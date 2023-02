Borussia Dortmund: Abgang von Bellingham? Plötzlich kommt DIESES Gerücht auf

Es ist noch nichts entschieden und dennoch fürchtet Borussia Dortmund den Abgang von Jude Bellingham. Der Mittelfeldspieler ist für die Mannschaft von Edin Terzic eigentlich unersetzbar. Doch sein Können ist mittlerweile über die Landesgrenze hinaus bekannt.

So jagt eine Vielzahl von Spitzenklubs den Ausnahmespieler von Borussia Dortmund. Und was macht der BVB? Der scheint mittlerweile eine ganze Liste an möglichen Ersatzspielern erstellt zu haben.

Borussia Dortmund: Verbleib oder Millionen

Immerhin eine gute Sache hätte ein Bellingham-Abgang für die Schwarz-Gelben: Er würde eine wahnsinnige Millionen-Summe in die Kassen spülen. Mindesten 120 Millionen Euro rufen die Bosse um Sportdirektor Sebastian Kehl wohl auf. Bei dem regem Interesse am 19-Jährigen könnte der Preis noch steigen.

Es wäre also genügend Geld für einen oder mehrere Nachfolger da, die in die Fußstapfen des Briten treten könnten. Konkret scheint Borussia Dortmund wohl ein Quintett im Blick zu haben, aus dem man sich bedienen wollen würde.

SIE könnten Bellingham ersetzen

So bringt „Sport 1“ mehrere Namen ins Spiel, die bereits in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder fielen. So soll schon länger ein Interesse von Borussia Dortmund an Ajax-Juwel Mohammed Kudus bestehen, der erst jüngst in der Europa League gegen Union Berlin als Torschütze in Erscheinung trat.

Ebenso fällt der Name von Youri Tielemans. Der Belgier ist bei Leicester City eine feste Größe, will seinen Vertrag aber nicht verlängern, wäre also eine ablösefreie Variante. Zudem wird über einen weiteren Premier-League-Star spekuliert: Ilkay Gündogan wird nach wie vor mit einer BVB-Rückkehr in Verbindung gebracht.

Borussia Dortmund vor Youngster-Lösung?

Zudem fallen auch die Namen von Manu Kone (Borussia Mönchengladbach) und Enzo Le Fee (FC Lorient). Auch ihnen werden Chancen als Bellingham-Nachfolger nachgesagt. Wer es am Ende wird? Das bleibt abzuwarten.

Klar scheint lediglich, dass sich Borussia Dortmund bestmöglich auf einen Abgang vorbereiten wird. Es gibt nicht die eine Lösung, die es werden soll. Denn wenn dieser Plan scheitert, müsste man wieder alles über den Haufen werfen.