Borussia Dortmund: Für die Final-Sensation – Terzic setzt auf besondere Maßnahme

Borussia Dortmund steht vor dem wichtigsten Spiel der Saison. Im Champions-League-Finale geht es gegen Real Madrid um den begehrten Henkelpott. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic hat die Chance, sich zu BVB-Legenden zu machen.

Im Duell gegen den Klub aus der spanischen Hauptstadt gilt Borussia Dortmund als klarer Außenseiter. Um sein Team bestmöglich auf das Finale im Wembley-Stadion vorzubereiten, greift Edin Terzic nun zu einer besonderen Maßnahme!

Borussia Dortmund: Terzic lässt Training ausfallen!

Wie die „RuhrNachrichten“ berichten, setzen Edin Terzic und sein Trainerteam vor dem Endspiel in London auf den Spaßfaktor. Nach Behandlungsterminen und kleineren individuellen Einheiten auf dem Vereinsgelände in Dortmund-Brackel ging es für die Profis von Borussia Dortmund zu einer Teambuildingmaßnahme – nicht die erste in dieser Saison.

Für das Team um Marco Reus, für den das Champions-League-Finale das letzte Spiel im schwarz-gelben Trikot sein wird, ging es am Donnerstagvormittag (23. Mai) zum Padeln. Ähnlich wie beim Tennis wird auch bei der Trend-Sportart mit einem Ball und Schlägern gespielt. Allerdings ist der Court im Vergleich zum Tennis kleiner, zudem spielt man beim Padeln mit einer Bande. Mats Hummels posierte schon öfter in den sozialen Medien auf einem Padel-Court.

BVB-Generalprobe gegen eigene U23

Nach der hoffentlich gelungenen Teambuildingmaßnahme geht es für die Dortmunder Finalteilnehmer am Freitag (24. Mai) dann wieder zurück auf den richtigen Trainingsplatz. Die nächste Einheit hat Edin Terzic für den Nachmittag angesetzt. Einen Tag später folgt dann die Generalprobe vor dem Champions-League-Finale. Gegner ist, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die eigene U23.

Am Sonntag (26. Mai) und Montag (27. Mai) haben die Spieler dann ihre letzten beiden freien Tage. Die Trainingswoche vor dem Endspiel in London beginnt dann am Dienstag (28. Mai) mit dem „Media Day“.