Ex-BVB-Star droht Horror-Szenario – kann er es noch abwenden?

Nachsitzen für den VfL Bochum! Nach einem desaströsen letzten Bundesliga-Spieltag geht es für den Revierrivalen von Borussia Dortmund in die Relegation. Mit dabei ist auch ein ehemaliger Star des BVB: Felix Passlack.

+++ Abgang ist offiziell! „Werde meinen Vertrag nicht verlängern“ +++

Der hatte bei der bitteren Pleite in Bremen noch gesperrt zusehen müssen, darf in den beiden Spielen gegen Fortuna Düsseldorf wieder eingreifen. Können der ehemalige Spieler des BVB und seine jetzigen Teamkollegen das Horror-Szenario Abstieg noch abwenden?

Ex-BVB-Profi Passlack droht Abstieg

Von allen noch abstiegsbedrohten Mannschaften der Bundesliga hatte Bochum am letzten Spieltag eigentlich die besten Chancen. Ein Punkt hätte gereicht und der Klassenerhalt wäre sicher gewesen. Es kam jedoch ganz anders. Bei Werder Bremen ließen sich die Bochumer komplett herspielen, verloren mit 1:4.

+++ Borussia Dortmund lässt die Katze aus dem Sack – Geheimnis um Hummels, Maatsen und Co. gelüftet +++

Passlack konnte das Spiel nur von der Tribüne aus verfolgen. Er hatte sich in der Woche zuvor gegen Bayer Leverkusen eine Rote Karte eingehandelt und war für ein Spiel gesperrt worden. Weil gleichzeitig Mainz 05 und Union Berlin gewannen, stürzte der VfL noch in die Relegation ab.

Duell gegen Düsseldorf

Passlack, der den BVB im vergangenen Sommer in Richtung Bochum verlassen hatte, droht also gleich im ersten VfL-Jahr der Abstieg. Verhindern kann man diesen nur noch mit zwei hochkonzentrierten Spielen gegen Fortuna Düsseldorf.

Weitere Nachrichten von uns gibt es hier:

Die Fortunen hatten sich ihrerseits als Dritter in der 2. Liga das Recht auf eine weitere Aufstiegschance erspielt. Das Hinspiel findet am Donnerstag (23. Mai) um 20.30 Uhr in Bochum statt. Vier Tage später fällt im Rückspiel dann die Entscheidung.

Ex-BVB-Talent dabei?

Angesichts der erschreckenden Abwehrleistung in Bremen dürfte Passlack in der Relegation wieder zum Startaufgebot gehören. Zwar hat er eine schwierige Saison hinter sich, etablierte sich im Verlauf der Rückrunde allerdings als Start-Verteidiger auf der rechten Seite. Jetzt warten die bisher wichtigsten Spiele auf ihn und seine Kollegen. Eine Niederlage und ein Abstieg könnten für den Verein fatale Folgen haben.