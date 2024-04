Borussia Dortmund schaut auf Bayern München – und ärgert sich gewaltig

Borussia Dortmund muss erst am Mittwoch (10. April) im Viertelfinale der Champions League ran. Doch schon tags zuvor verfolgten die Schwarz-Gelben den Wettbewerb ganz genau – und drückten dabei ausgerechnet Bayern München die Daumen.

+++ Streit um Erling Haaland immer heftiger – jetzt schalten sich sogar andere Spieler ein +++

Der Rekordmeister, der unlängst gegen Borussia Dortmund in der Liga verloren hatte, trat bei Arsenal London an. Eine Partie, die großen Einfluss auf die Zukunft des BVB haben könnte. Umso ärgerlicher war am Ende das Ergebnis.

Borussia Dortmund hofft auf deutsche Erfolge

Aber warum hofft Dortmund ausgerechnet auf einen Erfolg des FC Bayern München? Der Grund liegt in der Reform der Champions League für die kommende Saison. Dadurch werden mehr Startplätze von der UEFA vergeben. Unter anderem werden die beiden erfolgreichsten Nationen der aktuellen europäischen Saison mit je einem weiteren Startplatz belohnt.

+++ Terror-Alarm in der Champions League! IS mit schockierender Ankündigung +++

In der Bundesliga hätte das zur Folge, dass sich auch der Fünftplatzierte für die Champions League qualifiziert. Genau auf diesem Platz steht Borussia Dortmund gerade, nachdem man mit einer Niederlage gegen Stuttgart aus den Top 4 rausgefallen war. Bei entsprechenden Erfolgen der deutschen Mannschaften um Bayern, BVB und Bayer Leverkusen könnte es also trotzdem für die Königsklasse reichen.

Fernduell mit England

Die Bundesliga befindet sich dabei in einem Fernduell mit der englischen Premier League. Noch liegt Deutschland auf Platz 2 der Wertung (hinter Italien), aber der Abstand schmilzt gewaltig. Denn England hat in allen drei Wettbewerben noch fünf Mannschaften am Start, Deutschland eben nur drei.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Deshalb sind die direkten Duelle Bundesliga vs. Premier League besonders entscheidend. Bayern München spielt im Viertelfinale gegen Arsenal London. Ein Sieg des Rekordmeisters wäre ein großer Schritt für Bundesliga und den BVB. Umso ärgerlicher daher, dass die Bayern nach der 2:1-Führung noch den Ausgleich hinnehmen mussten.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Das Duell ist natürlich noch nicht entschieden, aber mit einem Sieg im Rücken, wären die Chancen auf ein Weiterkommen natürlich deutlich größer gewesen.

Borussia Dortmund was macht Leverkusen?

Am Mittwoch kann der BVB mit einem Sieg über Atletico Madrid selbst am eigenen Schicksal arbeiten. Und einen Tag später wird dann auch das Duell von Bayer Leverkusen in der Europa League wichtig. Der aktuelle Tabellenführer spielt gegen West Ham United und könnte damit einen weiteren Premier-League-Verein ausschalten.