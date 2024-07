Borussia Dortmund: Youngster setzt dickes Ausrufezeichen – Fans haben jetzt nur einen Wunsch

Nach der 0:4-Klatsche gegen Pathum United gewinnt Borussia Dortmund das zweite Testspiel der Sienreise gegen Cerezo Osaka mit 3:2. Im Spiel gegen den japanischen Erstligisten konnte vor allem ein Akteur auf sich aufmerksam machen.

Julien Duranville gehört seit Jahren zu den größten Talenten des BVB. Der 18-Jährige hatte immer wieder mit Blessuren und Verletzungen zu kämpfen. Jetzt ist er wieder fit und zeigt, was er kann. Die Fans von Borussia Dortmund haben jetzt nur einen Wunsch.

Borussia Dortmund: Starker Testspiel-Auftritt von BVB-Sorgenkind

Im Januar 2023 kam Durnaville aus Anderlecht zum BVB. Als damals 16-Jähriger wurde ihm der dauerhafte Sprung zu den Profis direkt zugetraut. Doch was folgte, war eine Verletzungsflut, die seinen Durchbruch bisher verhinderte.

Nach unzähligen Muskelverletzungen ist Duranville nun wieder richtig fit. Unter Neu-Coach Nuri Sahin möchte sich der Flügelflitzer neu beweisen und einen festen Platz im Team ergattern. Mit seinem Auftritt gegen Osaka hat er dies unter Beweis gestellt.

++ Borussia Dortmund: Nach Rückkehr sofort wieder weg? BVB-Juwel heiß begehrt ++

Durnaville kam in der 62. Minute in die Partie. Sofort hatte er einen großen Einfluss aufs Spiel, forderte und bekam die Bälle immer wieder. Nahezu jeder Angriff lief über den Youngster. Er hat einmal mehr gezeigt, was für ein enormes Potenzial er besitzt. Schnell, dribbelstark und enorm flink – das Profil des 18-Jährigen ist auch nach seinen vielen Verletzungen mehr als interessant.

Bleibt er nun endlich fit?

Doch die Grundvoraussetzung für regelmäßige Einsätze ist seine Gesundheit. Der Offensiv-Akteur muss zwingend fit bleiben, wenn er seinen Durchbruch bei Schwarz-Gelb noch schaffen möchte. Vonseiten der BVB-Fans gibt es wohl einen größeren Wunsch. Bleibt Duranville fit, hat Schwarz-Gelb eine echte Waffe.

Weitere News:

Sahin betonte zuletzt immer wieder, dass er ein großer Fan des Youngsters sei und dass man ihn durchaus einplane. Leistungen wie gegen Osaka unterstreichen Duranvilles Anspruch. Ganz Dortmund hofft nun wohl, dass er Junge gesund bleibt und in dieser Saison seinen Durchbruch feiert.