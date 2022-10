Borussia Dortmund: Edin Terzic kriegt deutliche Ansage – „Muss extrem aufpassen“

Borussia Dortmund meldet sich mit einem Knall zurück. Nach einigen ideenlosen Auftritten fertigt der BVB Stuttgart mit 5:0 ab. Wie weggeblasen sind die Probleme der vergangenen Wochen. Sind die Spieler jetzt doch endlich aufgewacht?

Die Fans von Borussia Dortmund sind noch vorsichtig optimistisch. Schließlich geht es schon am Dienstag gegen Manchester City und Tormaschine Erling Haaland. Nach den Vorkommnissen der letzten Wochen bekommt Edin Terzic nun eine deutliche Ansage.

Borussia Dortmund: Stört Hummels das Gefüge?

In den vergangenen Spielen entwickelte sich ein Muster. Der BVB spielte schwach und nach der Partie sparte Mats Hummels nicht mit Kritik an seinen Mitspielern. Das rief bisweilen Gegenreaktionen wie die von Emre Can hervor. Und Trainer Terzic?

Der spielte das alles herunter. Für ihn sei solche Kritik kein Problem, solange die Spieler vom „Wir“ sprechen. Dass bei Borussia Dortmund intern Zug drin ist, kann man so oder so sehen. Viele Experten halten die Konstellation jedoch für explosiv und gefährlich.

Doppelpass diskutiert

Die Thematik war am Sonntag auch Teil der Diskussion im Doppelpass. „Ich weiß nicht, ob er das immer in der Öffentlichkeit machen muss“, erklärt beispielsweise Ex-Bundesliga-Profi Stefan Schnoor. „Ich glaube, wenn du dich öffentlich hinstellst, ist das vielleicht auch ablenken von eigenen Problemen.“

Terzic müsse als Trainer „extrem aufpassen“, warnt der ehemalige Wolfsburger den Dortmunder Coach. Gleichzeitig sagt er auch: „Da muss man rechtzeitig auch mal zwischenhauen. Ich weiß nicht, ob er das dementsprechend macht.“

Borussia Dortmund: Übertreibt Hummels?

Zuspruch bekommt Hummels von Sky-Kommentator Jonas Friederich, der darauf plädiert, allgemein eine größere Gelassenheit bei solchen Themen zu entwickeln. In dem Punkt stimmen ihm Schnoor und auch Stefan Effenberg zwar zu, doch sie bemängeln, dass Hummels gleich mehrmals hintereinander seine Kollegen rund machte.

Mehr Nachrichten:

Wie genau Borussia Dortmund mit dem Thema intern umgeht, bleibt ohnehin ein Geheimnis. Nun gilt die volle Konzentration bei dem Spiel gegen Manchester City. Mit einem Sieg könnte man den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.