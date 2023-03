Borussia Dortmund: Traum geplatzt! BVB-Juwele nach Herzschlagdrama am Boden zerstört

Borussia Dortmund ist seit Jahren für ihre außerordentlich gute Nachwuchsarbeit bekannt. Sowohl national als auch international spielen die Nachwuchskicker regelmäßig in den ganz großen Spielen um Titel mit. Die Jugendmannschaften vom BVB stehen regelmäßig in der Öffentlichkeit.

So auch die U19-Mannschaft in der Youth League. Am Mittwoch hatten die jungen Wilden von Borussia Dortmund die Chance, Historisches zu schaffen. Mit einem Sieg im Viertelfinale der Youth League gegen Hadjuk Split hätte Schwarz-Gelb das erste deutsche Team sein können, das das Halbfinale dieses Wettbewerbes erreicht. Doch die Mannschaft von Mike Tullberg scheiterte dramatisch.

Borussia Dortmund: Bittere Niederlage nach Elfer-Krimi

Es war das erwartet schwere und spannende Spiel. Die U19 des BVB hielt 90 Minuten gut gegen die kroatischen Gäste dagegen. Die Gastgeber gerieten in der 72. Minute in Rückstand, ehe BVB-Juwel Julian Rijkhoff per Elfmeter ausglich. Trotz zahlreicher guter Möglichkeiten in den letzten Minuten der regulären Spielzeit schafften es beide Teams nicht, das entscheidende Tor zu erzielen. Die Folge: Es ging ins Elfmeterschießen. Anders als bei den Profis gibt es in der Youth League keine Verlängerung. Bei einem Unentschieden nach den regulären 90 Minuten müssen die Akteure das Spiel dann vom Punkt entscheiden.

Das Elfmeterschießen zwischen dem BVB und Hadjuk Split entwickelte sich zu einer wahren Nervenschlacht. 15 Spieler trafen am Stück, den beiden Torhütern wurde nur selten eine Chance gelassen. Der 16. Spieler scheiterte. Es war der BVB-Verteidiger Filippo Mane. Er scheiterte mit einem schwachen Elfmeter am kroatischen Torwart. Dieser Fehlschuss bedeutete gleichzeitig das bittere Aus, der kroatische Elfermeterschütze versenkte den Ball im Tor. Das Ende einer großen Youth-League Reise.

Im Achtelfinale konnte sich der BVB noch gegen den Favoriten aus Paris durchsetzen. Auch dort ging es in das Elfmeterschießen. Anders als im Viertelfinale konnte man das Elfmeterschießen gegen die Franzosen für sich entscheiden. Man träumte von dem ganz großen Erfolg. Neben dem BVB standen auch schon die Nachwuchskicker vom FC Schalke 04 (2014) und der TSG Hoffenheim (2019) im Viertelfinale des Wettbewerbs. Sowohl der S04 als auch die TSG konnten das Halbfinale erreichen. Ins Finale schaffte es noch keine deutsche Mannschaft. Trotz großer Hoffnung konnte der BVB das historische Ziel, das Endspiel, nicht erreichen. Durch die bittere Niederlage gegen Hadjuk Split ist der Traum der Schwarz-Gelben ausgeträumt.

Deutsche Meisterschaft im Blick

Neben dem bitteren Youth League-Aus bleibt für die U19 vom BVB noch der nächste große Traum: Die deutsche A-Jugend-Meisterschaft. Die Westfalen dominierten die Bundesliga West und konnten am vergangenen Wochenende mit einem 2:1-Sieg über Bayer Leverkusen die westdeutsche Meisterschaft klarmachen. Nun geht es für Rijkhoff und Co. in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft weiter. Im Halbfinale trifft der BVB auf den Nachwuchs von Hertha BSC Berlin. Kommen die Schwarz-Gelben gegen die Hauptstädter weiter, würden man auf den 1. FC Köln oder Mainz 05 treffen.

Bitteres Aus in der Youth League und das große Ziel in der Bundesliga. Für die U19 von Borussia Dortmund sind es spannende Tage. Und auch wenn die Enttäuschung nach der tragischen Viertelfinal-Niederlage groß sein dürfte, wird die Motivation, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen, um so größer sein. Für den BVB wäre es ein weiterer großer Titel – für die Spieler wohl mehr als nur ein guter Trost.