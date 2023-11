Borussia Dortmund: Moukoko-Abflug wird konkret – Bundesligist will BVB-Juwel SOFORT

Youssoufa Moukoko erlebt ein Jahr zum Vergessen. Seit er im Januar seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert hat, schmort er auf dem Abstellgleis. Mit Niclas Füllkrug und Sebastien Haller vor der Nase kommt der BVB-Stürmer meist nur zu Kurzeinsätzen – wenn überhaupt.

Das füttert die Spekulationen um einen Abgang. Und jetzt wird es konkret. Ein Bundesligist soll das Juwel ganz oben auf dem Zettel haben. Schon im Winter könnte ein Deal über die Bühne gehen – denn auch Borussia Dortmund soll nicht abgeneigt sein.

Borussia Dortmund: Abgang von Youssoufa Moukoko wird konkret

Mal zehn Minuten, mal fünf, mal gar keine – die Einsatzzeiten von Youssoufa Moukoko sind ziemlich mickrig. Immer mehr Fans stellen sich die Frage, warum im Januar überhaupt der Vertrag verlängert wurde, wenn Edin Terzic so wenig auf den 18-Jährigen setzt. Ein Tor gegen Frankfurt (3:3) und der erste Startelf-Einsatz der Saison in Hoffenheim (1:0) rochen nach Wende – doch schon gegen Bayern und Stuttgart schmorte „Mouki“ wieder bis in die Schlussphase auf der Bank.

+++ Borussia Dortmund: Terzic in der Kritik! DIESE Entscheidung verstehen die Fans überhaupt nicht +++

Nicht erst jetzt spekuliert die Gerüchteküche über eine BVB-Flucht des Stürmers. Doch jetzt scheint sich ein Abgang zu konkretisieren. Wie die „Bild“ berichtet, hat der 1. FC Köln auf seiner Suche nach einem Stürmer Moukoko ins Auge gefasst. Schon im Sommer wollte ihn Trainer Stefan Baumgart haben, für den Transfer-Winter soll er nun ganz oben auf die Wunschliste gerutscht sein.

Köln will BVB-Youngster im Winter

Und nicht nur das: Auch bei Borussia Dortmund sei dem Bericht zufolge ein möglicher Abgang des U21-Nationalspielers ein Thema. Kaufen können die klammen Kölner das Mega-Juwel freilich nicht. Gleichzeitig scheint es auch unrealistisch, dass der BVB Moukoko komplett ziehen lässt. Ein Leih-Geschäft könnte dagegen durchaus Sinn machen.

Mehr Nachrichten:

Moukoko wäre endlich die erste Wahl, würde mehr Spielzeit bekommen, Selbstvertrauen und Tore tanken – und der 1. FC Köln hätte für den Abstiegskampf den dringend benötigten Knipser. Denn dass Youssoufa Moukoko extrem torgefährlich sein kann, hat er schon oft genug bewiesen.