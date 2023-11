Borussia Dortmund: Terzic in der Kritik! DIESE Entscheidung verstehen die Fans überhaupt nicht

Quälend lang fühlten sich die 90 Minuten am Samstag (11. November) in Stuttgart an. Zu keinem Zeitpunkt fand Borussia Dortmund so richtig ins Spiel. Das lediglich schmeichelhafte 1:2 aus Sicht des BVB war vielleicht sogar das Beste an der Partie.

Nichts wirkte bei Borussia Dortmund. Auch die Impulse von der Seitenlinie in Form von Wechseln hatten nicht den gewünschten Effekt. In Sachen Personal herrscht ohnehin Redebedarf beim BVB. Die Kritik der Fans an Trainer Edin Terzic (hier mehr zu ihm lesen) steigt.

Borussia Dortmund: Terzic setzt auf Erfahrung

Noch gegen Newcastle United hatte Terzic für Aufsehen gesorgt, weil er beim 2:0-Sieg erst spät und dann nur zwei seiner fünf Wechsel ausgenutzt hatte. Gegen Stuttgart die Kehrtwende. Schon zum Seitenwechsel hatte der BVB-Coach seine Optionen verbraucht. So brachte er beispielsweise Marco Reus und Donyell Malen.

Auch spannend: Schwarz-gelbe Fassungslosigkeit – Fans fällen vernichtendes Urteil

Allerdings konnten auch die erfahrenen Spieler das Ruder nicht herumreißen. Was bei den Fans einmal mehr die Frage aufkommen ließ: Was stellt Borussia Dortmund aktuell mit seinen Juwelen an – insbesondere mit Jamie Bynoe-Gittens?

Bynoe-Gittens auf der Bank

Rückblick zum DFB-Pokalspiel gegen Hoffenheim: An jenem Mittwochabend hatte Terzic mit seiner Aufstellung für eine Überraschung gesorgt. Im Angriff starteten nicht nur Bynoe-Gittens, sondern auch Youssoufa Moukoko und Giovanni Reyna. Was folgte, war die bisher vielleicht stärkste Halbzeit der Dortmunder in dieser Saison.

Zwei Top-Talente auf der Bank. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Vor allem Bynoe-Gittens fiel auf, weil er immer wieder ins 1-gegen-1 ging und viele gefährliche Aktionen kreierte. Folgerichtig legte er auch das Tor des Tages durch Marco Reus auf. Doch seitdem ist der junge Engländer wieder abgemeldet. Weder gegen Bayern noch gegen Newcastle und Stuttgart bekam er auch nur eine Minute.

Etwas besser, aber nicht viel, sieht es bei Moukoko und Reyna aus. Auch sie kommen nicht über die Joker-Rolle hinaus. Und das, obwohl die Dortmunder Offensive derzeit nicht allzu viel Kreativität versprüht.

Borussia Dortmund: Fan-Kritik wächst

Und so wächst die Fan-Kritik, insbesondere nach dem Spiel gegen Stuttgart. „Warum spielt eigentlich Bynoe-Gittens nicht mehr seit seinem guten Spiel gegen Hoffenheim?“, fragt ein Fan beispielsweise auf „X“ (früher Twitter).

Weitere Nachrichten liest du hier:

„Top-Talente fördern geht anders. Genau das, was uns Jahre lang ausgemacht hat, vernachlässigen wir“, meint ein anderer. Und: „Dass Moukoko, Reyna und Bynoe-Gittens bei ihren Profilen bezüglich Spielweise so wenig Möglichkeiten bekommen, ist nicht nachvollziehbar.“ Ordentlich dicke Luft bei Borussia Dortmund also.