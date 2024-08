Borussia Dortmund: Kurz vor dem „Deadline Day“ – BVB verkündet nächsten Deal offiziell

Die Gerüchte vermehrten sich, jetzt herrscht endlich Gewissheit! Borussia Dortmund hat wenige Tage vor dem Ende der Transfer-Periode den nächsten Deal offiziell verkündet. Youssoufa Moukoko wird den BVB mit sofortiger Wirkung verlassen.

Der Stürmer wird sich dem französischen Erstligisten und Europa-League-Teilnehmer OGC Nizza anschließen. Borussia Dortmund verkündet dabei auch, dass der Klub sich eine Kaufoption gesichert hat.

Borussia Dortmund: Moukoko-Deal offiziell

Es hat sich schon angedeutet, dass Youssoufa Moukoko in dieser Saison nicht mehr für Borussia Dortmund auflaufen wird. Sein Berater sorgte nämlich mit einer krassen Ansage für einen Knall beim BVB, weshalb der Wechsel nur noch eine Frage der Zeit war. Allerdings gestaltete sich ein Deal schwierig, da immer mehr Interessenten abgesprungen waren.

Am Ende kam noch der OGC Nizza dazu, der schließlich am Mittwoch (28. August) gemeinsam mit dem BVB den Wechsel offiziell verkündete. Moukoko wird für eine Saison ausgeliehen, Nizza hat zudem eine Kaufoption zu festgelegten Bedingungen. Dann könnte Moukoko fest verpflichtet werden.

„Die Konkurrenz in unserer Offensive ist aktuell sehr groß. Für Youssoufa wäre es daher schwierig geworden, in den kommenden Monaten ausreichend Spielpraxis zu erhalten, um sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln“, sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und betont: „Youssoufa ist ein besonderer Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs, der sehr an diesem Klub hängt und hier auch schon einige Erfolge feiern konnte. Wir glauben daran, dass ihm eine Veränderung und ein neues Umfeld jetzt guttun werden. Wir wünschen Youssoufa für die laufende Saison maximalen Erfolg und werden im engen Austausch mit ihm bleiben.“

„Wird für mich immer ein besonderer Verein sein“

Auch Moukoko hat sich nach dem Deal zu Wort gemeldet. „Borussia Dortmund wird für mich immer ein besonderer Verein sein. Hier habe ich im Nachwuchs große Erfolge gefeiert, bin Profi geworden, habe in der Bundesliga und der Champions League gespielt und bin für die Nationalmannschaft nominiert worden. Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen, Trainern, Mitspielern, Mitarbeitern und Fans, die mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt haben“, so das Top-Talent.

Nun beginne für ihn ein neues Kapitel, auf das „ich mich sehr freue und das mir die Möglichkeit bietet, regelmäßig zu spielen. Dem BVB werde ich in den kommenden Monaten aus der Ferne die Daumen drücken“, sagt Moukoko weiter.

Für den Revierklub hat der Stürmer 88 Pflichtspiele bestritten und dabei 17 Tore erzielt. In der U17 feierte er 2018 zudem die deutsche B-Junioren-Meisterschaft.