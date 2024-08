Borussia Dortmund: Irre Sancho-Enthüllung! Wildes Gerücht sorgt plötzlich für Aufregung

Er hat Borussia Dortmund verlassen, kehrte Anfang des Jahres zurück und ist nun auch schon wieder weg. Jadon Sancho hat einige wilde Monate hinter sich. Und der Flügelflitzer bestimmt auch weiterhin die Schlagzeilen.

Denn es gibt weiterhin keine Klarheit um seine Zukunft. Nun sorgt ein wildes Gerücht für Aufregung. Kommt es etwa zu einem Hammer-Comeback bei Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund: Irre Sancho-Enthüllung!

Was ist plötzlich bei Jadon Sancho los? Wie die „Bild“-Zeitung jetzt berichtet, soll der britische Flügelflitzer über einen Mittelsmann bei Borussia Dortmund angeboten worden sein. In der vergangenen Rückrunde wurde der Linksaußen vom Revierklub ausgeliehen, musste aber im Sommer wieder zu Manchester United zurück.

Dort sieht er unter Trainer Erik ten Hag allerdings weiterhin keine Einsatzmöglichkeiten, weshalb er kurz vor dem Ende der Sommer-Transferperiode erneut abgegeben werden soll. In dem Bericht heißt es, dass beim BVB aufgrund der Leihe von Youssoufa Moukoko zu OGC Nizza ein Platz in der Offensive frei wird.

Doch es gibt wie so häufig einen großen Haken: Sanchos Gehalt. 20 Millionen Euro pro Saison verdient der 24-Jährige. Eine Summe, die der BVB beim besten Willen nicht für einen einzigen Spieler zahlen möchte und kann. Daher heißt es weiter, dass die Dortmunder nicht ernsthaft darüber nachdenken, den Offensivspieler zu verpflichten.

Was passiert mit Sancho?

Sollte es nicht zu einem Hammer-Transfer zu Borussia Dortmund kommen, bieten sich noch einige andere Möglichkeiten für Sancho. Der Rechtsfuß wird seit geraumer Zeit vom FC Chelsea und Juventus Turin umworben.

Allerdings soll es bislang keine Fortschritte in den Gesprächen gegeben haben. Was passiert, wenn sich Sancho mit keinem neuen Klub einig wird? Es ist dann davon auszugehen, dass er versuchen wird, sich in Manchester durchzusetzen oder im Winter den nächsten Versuch zu wagen, den Verein endgültig zu verlassen.

Für 85 Millionen holten die „Red Devils“ den 23-fachen britischen Nationalspieler 2021. Den Erwartungen konnte er bislang nie gerecht werden. Sein Vertrag beim Top-Klub läuft noch bis Sommer 2026.