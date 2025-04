Verkehr: Neuer Blitzer erwischt dich mit Handy am Steuer – auf DIESER Autobahn steht er!

Selbst dem vorbildlichsten Autofahrer kann es im Verkehr mal passieren: Einmal nicht genau genug auf das Geschwindigkeitsschild geblickt – und schwupps schlägt der Blitzer zu, ein Brief flattert ins Haus und man ist ein paar Euro los. Ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h droht sogar ein Punkt in Flensburg.

Doch jetzt wurde ausgerechnet auf einer Autobahn in Deutschland ein Blitzer aufgestellt, der nicht auf deine Geschwindigkeit achtet – er erkennt stattdessen, ob du eine andere Verkehrssünde begehst: das Handy am Steuer benutzen!

Verkehr: Neuer Handy-Blitzer aufgestellt

Telefonieren, eine Whatsapp-Nachricht checken, den Routenplaner einstellen, die Musik-Playlist wechseln – es gibt genug Aktivitäten, die die Aufmerksamkeit von Autofahrern auf den Handy-Bildschirm statt auf die Straße vor ihnen lenken können. Und gerade auf der Autobahn, wo man selbst genauso wie alle anderen mit mehr als 100 km/h unterwegs ist, kann jede unaufmerksame Sekunde verheerende Folgen haben.

Deshalb wird auch genau hier der erste „Handy-Blitzer“ in Deutschland in Betrieb genommen. Genauer gesagt auf der Autobahn A60 bei Mainz. Er scannt das Gesicht von Autofahrern, erkennt deren Handy und ob es aktiv genutzt wird – und gibt entsprechende Verstöße dann mit Foto auch direkt an die Polizei durch, berichtet „Bild.de“.

„Monocam“ nennt sich das neue Blitzer-System, das in Rheinland-Pfalz im Sommer 2022 bereits auf der A602 getestet wurde. Die Kameras werden auf Autobahnbrücken montiert und kontrollieren den Verkehr von dort aus in Echtzeit.

Mehr als 200 Euro Bußgeld und Fahrverbot

Wer mit Handy am Steuer erwischt wird – unabhängig davon, ob auf der Autobahn oder innerorts – riskiert eine saftige Strafe. Die reine Nutzung während der Fahrt kostet bereits 128,50 Euro Bußgeld und wird mit einem Punkt in Flensburg bestraft.

Geht mit der Handy-Nutzung am Steuer eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer einher, gibt es 178,50 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Endet der Handy-Verstoß gar noch mit einer Sachbeschädigung, werden 228,50 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot fällig.