Borussia Dortmund enthüllt es! Das Warten hat endlich ein Ende

Die Saison ist bereits gestartet und für Borussia Dortmund bislang sehr erfolgreich. Im DFB-Pokal ist das Weiterkommen in die 2. Runde perfekt, in der Bundesliga siegte der BVB mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt zum Auftakt.

Neben zahlreichen Transfer-Verkündungen warten die Fans von Borussia Dortmund noch auf eine Enthüllung. Nach dem Heim- und Ausweichtrikot sowie Pokal-Shirt fehlt nämlich noch das Auswärtsjersey. Pünktlich zum ersten Auswärtsspiel wird der BVB das neue Trikot präsentieren.

Borussia Dortmund mit Hammer-Verkündung

In den vergangenen Monaten wurden in den sozialen Netzwerken immer wieder Fotos vom neuen Auswärtstrikot von Borussia Dortmund geleakt. Das große Warten hat nun bald ein Ende. Am 30. August wird der Revierklub das Jersey für die Auswärtsspiele von Julian Brandt und Co. präsentieren.

In einem kurzen Video ist das neue Trikot kurz zu sehen. In den Bildern, die in den sozialen Netzwerken aufgetaucht sind, fällt besonders der dicke gelbe Bruststreifen auf. Hauptsponsor 1&1 ist dabei in Schwarz und Weiß platziert. Außerdem ist das Puma-Logo in Gelb gehalten.

Schaut man sich das neue Trikot genauer an, sieht man noch einige weitere Details. So steht nämlich in Grau abgesetzt geschrieben das Motto „Borussia verbindet“ und „United by Borussia“. Doch das ist noch nicht alles. Zusätzlich ist das Motto in Blindensprache und Gebärdensprache drauf zu finden.

Neues Auswärtstrikot bald erhältlich

Das alles ist aber nur auf den geleakten Bildern zu sehen. Ob diese sich dann auch tatsächlich bestätigen, zeigt sich am 30. August, wenn Borussia Dortmund das neue Trikot präsentieren wird. Die BVB-Profis werden dann ein Tag später bei Werder Bremen (31. August, 15.30 Uhr) das Auswärtstrikot erstmals in einem Pflichtspiel tragen.

Wie sah das letzte Auswärtstrikot der Dortmunder aus? In der vergangenen Saison trug der Revierklub bei den Auswärtsspielen klassisch schwarz, mit einer Luftaufnahme des Borsigplatzes in Grau gezeichnet. Darf man den geleakten Bildern glauben, hat der BVB auch in diesem Jahr wieder mit spektakulären Details gepunktet. Wie das neue Trikot dann wohl bei den Fans ankommen wird?