Borussia Dortmund: Vertrag läuft aus – sollte es der BVB bei IHM nochmal versuchen?

In der Vergangenheit wurden immer wieder zahlreiche Stars mit einem Transfer zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Bei einigen kam es zu einem Wechsel, andere Spieler entschieden sich jedoch gegen den BVB und wollten einen anderen Weg gehen.

Es gibt aber auch Stars, an denen Borussia Dortmund tatsächlich mehrfach interessiert gewesen sein soll. Youri Tielemans ist so ein Kandidat. Der BVB wollte den Belgier, allerdings kam es nur zu einem Deal. Könnte es im kommenden Sommer so weit sein?

Borussia Dortmund: Vertrag von Star läuft aus

Er war einst ein großes Talent und hätte den BVB im Mittelfeld verstärken können: 2016 gab es heiße Gerüchte über einen Wechsel von Youri Tielemans, der damals bei RSC Anderlecht unter Vertrag stand, zu den Schwarzgelben. Auch ein Jahr später wurde er immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

Am Ende entschied sich Tielemans für einen Wechsel zu AS Monaco für 25 Millionen Euro. Dort blieb der defensive Mittelfeldspieler für zwei Jahre, ehe der nächste Schritt in die Premier League zu Leicester City erfolgte. 45 Millionen Euro blätterte der englische Klub hin.

Borussia Dortmund zeigte vor einigen Jahren großes Interesse an Youri Tielemans. Klappt es vielleicht in diesem Jahr mit einem Wechsel? Foto: IMAGO / Shutterstock

Nach vier Jahren läuft im Sommer 2023 sein Vertrag aus. Ob der BVB es erneut wagt, den belgischen Nationalspieler zu verpflichten? Die Konkurrenz wäre jedenfalls enorm.

Tielemans dieses Jahr zum BVB?

Real Madrid, FC Arsenal, Manchester United und Juventus Turin haben immer wieder großes Interesse an Tielemans gezeigt. Vor allem Arsenal soll sich immer wieder nach dem Defensivspezialisten erkundigt haben.

Da sein Vertrag ausläuft, kann Tielemans mit allen Klubs über einen Vertrag verhandeln. Gehört dazu vielleicht auch Borussia Dortmund? Im dritten Versuch könnte der BVB um Sportdirektor Sebastian Kehl den Wunschspieler von vor mehreren Jahren dann vielleicht von einem Wechsel überzeugen. Aber wie bereits erwähnt, sind da noch die ganz großen Top-Klubs, die Tielemans ebenfalls haben möchten.