Mit gerade einmal 16 Jahren zählte Warren Zaire-Emery in der vergangenen Spielzeit schon zum Profi-Kader vom französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain und kam sogar regelmäßig zum Einsatz. Dass er damit auch das Interesse von Borussia Dortmund weckt, ist selbst erklärend.

Zaire-Emery könnte langfristig bei Borussia Dortmund der Nachfolger von Jude Bellingham werden, doch dafür müsste Paris Saint-Germain sein Juwel erst einmal freigeben. Zwei Transfer-Kracher spielen dem BVB dabei jetzt aber in die Karten.

Borussia Dortmund: DAS spielt dem BVB in die Karten

31 Einsätze und zwei Tore stehen für Zaire-Emery in seiner Premierensaison für Paris Saint-Germain zu Buche – für einen Spieler, der erst im März 17 Jahre alt geworden ist, eine überragende Bilanz. Seine Zweifel, dass er auch in der kommenden Saison erneut so häufig auf dem Platz stehen könnte, dürften nun aber gewaltig gewachsen sein.

+++ Borussia Dortmund: Der nächste Neuzugang? Deal rückt wohl immer näher +++

Mit Ex-Bayern-Star Renato Sanches, Carlos Soler, Marco Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz und Danilo Pereira ist das Mittelfeld ohnehin schon brutal besetzt. Hinzu kommen nun auch die Leih-Rückkehrer Georginio Wijnaldum und Leandro Paredes.

Doch damit längst nicht genug: PSG hat für das zentrale Mittelfeld in diesem Sommer wieder zwei neue Spieler verpflichtet. Manuel Urgate wechselte für 60 Millionen Euro von Sporting Lissabon an die Champs-Elysee. Für Kang-in Lee legte PSG 22 Millionen Euro auf den Tisch.

Große Chance für den BVB?

Sicher werden nicht alle Stars bleiben, doch eins steht fest: Die Konkurrenz für Zaire-Emery im Mittelfeld von Paris Saint-Germain ist riesig. Die Aussicht auf Spielzeit ist mit den beiden Neuzugängen deutlich gesunken. Und da wäre noch ein Unsicherheitsfaktor: PSG hat seit einigen Tagen einen neuen Trainer, Luis Enrique hat Christophe Galtier abgelöst. Ob der auf Zaire-Emery setzt, ist noch unklar.

Das könnte dich auch interessieren:

Für Borussia Dortmund besteht also durchaus Hoffnung, dass Zaire-Emery zumindest per Leihe den Weg ins Ruhrgebiet findet. Laut „RMC“ soll der BVB zuletzt sogar die Verhandlungen mit dem Spieler und dem Klub aufgenommen haben. Hier die Einzelheiten!