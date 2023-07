Das Gerücht ist nicht neu – aber plötzlich richtig heiß. Nachdem es bei Borussia Dortmund um Warren Zaire-Emery ziemlich still geworden war, nimmt die Nummer nun wieder richtig Fahrt auf. Der BVB will das Juwel unbedingt haben.

Dafür ist Sebastian Kehl jetzt den nächsten Schritt gegangen. Auch wenn PSG sein Top-Talent unbedingt behalten will, hat Borussia Dortmund laut Berichten jetzt die Verhandlungen aufgenommen. Und der BVB ist nicht chancenlos.

Borussia Dortmund macht bei Wunderkind ernst

Als das Gerücht aufkeimte, winkten die meisten BVB-Fans ab. Warren Zaire-Emery? Klar, den will jeder. Aber warum sollte Paris ihn abgeben? Schließlich wird der 17-Jährige als DAS größten Wunderkind Frankreichs gefeiert.

Doch Dortmund bleibt hartnäckig. Nachdem es einige Wochen still um ein BVB-Interesse geworden war, geht es jetzt richtig rund. Wie das französische Portal „RMC Sport“ berichtet, zündet Sportdirektor Sebastian Kehl jetzt die nächste Stufe. Mit dem Spieler, seiner Agentur und auch Paris Saint-Germain seien jetzt Verhandlungen aufgenommen worden.

Zaire-Emery zum BVB?

Vergebliche Liebesmüh? Keineswegs. So mancher Experte rechnet den Westfalen ernsthafte Chancen aus. Der Grund: Auch wenn das Juwel eng mit seinem Kindheitsklub PSG verbunden ist, steht für ihn die bestmögliche Entwicklung seiner Karriere ganz klar an erster Stelle. Warren Zaire-Emery will unbedingt so viel wie möglich spielen – und hegt angeblich leise Zweifel, ob er in Paris weiterhin ausreichend Spielpraxis bekommt.

Für Borussia Dortmund ist das der Hebel. Wie kein zweiter Verein genießt Schwarzgelb den guten Ruf, auf blutjunge Talente zu setzen und das perfekte Sprungbrett in die Fußball-Elite zu sein. Das ist auch der Vorteil gegenüber Mitbewerbern wie Arsenal und ManCity, die die Entwicklungen um den Youngster ebenfalls genau beobachten. Die Aussicht, mit 17 Jahren Stammspieler bei einem angesehenen Verein wie dem BVB zu werden, könnte Zaire-Emery weich werden lassen.

Bei der Borussia ist man sich einig, dass Felix Nmecha nicht allein das riesige Loch stopfen soll, das Jude Bellingham hinterlässt. Warren Zaire-Emery könnte die perfekte Ergänzung im zentralen Mittelfeld sein – und wäre fraglos der nächste absolute Super-Coup der Juwel-Jäger aus Dortmund. Doch der Weg ist noch weit, denn PSG wird alles daran setzen, sein Wunderkind nicht zu verlieren.