Borussia Dortmund siegt schon wieder – doch DAS trübt die Freude gewaltig

Drittes Spiel, dritter Sieg. Perfekte Punkteausbeute im neuen Jahr für Borussia Dortmund. Alles super also? Nicht ganz. Denn auch der Sieg im kleinen Derby wurde etwas getrübt.

Wie schon in Darmstadt (3:0) und Köln (4:0) übertüncht das Ergebnis auch gegen Bochum, dass Borussia Dortmund noch viel Arbeit vor sich hat. Unisono sagen Spieler und Trainer nach dem 3:1, dass man sich dringend steigern muss.

Borussia Dortmund: Dritter Sieg mit drittem Aber

Drei Siege aus drei Spielen bei 10:1 Toren. Da klingt jede Kritik nach Meckern auf ganz hohem Niveau. Wer die Auftritte des BVB in diesem Jahr gesehen hat, weiß aber: Die Ergebnisse waren mit Abstand das Beste an den BVB-Spielen.

Noch immer wirkt das Spiel fahrig, besonders auf dem Weg nach vorne oft unkoordiniert und insgesamt nicht rund. Um die eigenen, hohen Ansprüche zu erfüllen, muss weiter eine deutliche Steigerung her. Gegen größere Teams als die Abstiegskandidaten Darmstadt, Köln und Bochum drohen bei ähnlichen Auftritten schnell wieder Punktverluste und Rückschläge.

Siege nur teilweise überzeugend

Da sind sich auch Spieler und Trainer einig. „Es gab wieder eine Steigerung in vielen Bereichen und wieder Dinge, die uns nicht so gut gefallen haben“, sagte Terzic nach der Partie. „Wir wissen, dass das jetzt nur der nächste Schritt war und weitere folgen müssen.“

„Wir haben kein überragendes Spiel gemacht, kein perfektes Spiel“, sagte Terzic und stieß damit ins gleiche Horn wie einige seiner Spieler. „Wir haben im Spielerischen noch Luft nach oben“, gab Marcel Sabitzer zu. „Wir waren ein bisschen schlampig.“ Dreifach-Torschütze und Matchwinner Niclas Füllkrug gab zu: „Drei Spiele gewonnen, 10:1 Tore und nie gezittert – trotzdem ist bei einigen Dingen Luft nach oben.“

Und Nico Schlotterbeck sagte: „Wir freuen uns über den Sieg; man kann ihn Arbeitssieg nennen. Es ist noch Luft nach oben. Mit den Ergebnissen können wir zufrieden sein. Wir haben zehn Tore geschossen und nur eins kassiert – das haben wir auch noch selbst gemacht. Wir können besser spielen, aber so, wie ich das gelesen habe, war Bochum in den letzten zehn Spielen auch nicht schlecht drauf. Am Freitag müssen wir wieder performen.“