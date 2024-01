Borussia Dortmund: Füllkrug wird im Derby zum Matchwinner – klare Ansage an Terzic

Drittes Spiel, dritter Sieg für Borussia Dortmund in 2024! Der BVB gewinnt das Revierderby gegen den VfL Bochum mit 3:1 und überholt in der Tabelle RB Leipzig. Damit stehen die Schwarzgelben auf einem direkten Champions-League-Platz.

Beim Derbysieg gegen Bochum wurde Niclas Füllkrug zum Matchwinner. Dem Stürmer von Borussia Dortmund ist der erste Hattrick im BVB-Trikot gelungen, nachdem viel Kritik auf ihn eingeprasselt war. Mit dieser Leistung schickte er eine klare Ansage an Edin Terzic.

Borussia Dortmund: Füllkrug-Hattrick bei Derbysieg

Derbysieger Borussia Dortmund! Am 19. Spieltag der Bundesliga holt der BVB einen wichtigen Sieg gegen den VfL Bochum und springt in der Tabelle auf den vierten Tabellenplatz, nachdem RB Leipzig am Samstag beim VfB Stuttgart mit 2:5 unterging.

Im Heimspiel gegen den Reviernachbarn brachte Füllkrug den BVB schon nach sieben Minuten durch einen Foulelfmeter in Führung. In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten, die Bochumer drängten auf den Ausgleich. Dieser gelang wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff, als Nico Schlotterbeck die Kugel ins eigene Tor grätschte.

Nach dem Seitenwechsel war Bochum die bessere Mannschaft, doch die Dortmunder machten durch Füllkrug in der Schlussphase das Tor. Der Stürmer krönte seine gute Leistung kurz vor Schluss mit einem weiteren Elfmeter, den er souverän verwandelte.

Ansage an Moukoko und Terzic

Mit dieser Leistung richtete Füllkrug auch eine deutliche Ansage an Youssoufa Moukoko, mit dem er von Beginn an stürmte – und Edin Terzic. Vor einigen Tagen hieß es, dass der Coach nicht mit der Performance des Stürmers zufrieden sei.

Füllkrug antwortete jetzt nach seinem Tor gegen Köln (4:0) mit einem Hattrick. Terzic soll sogar überlegt haben, den Angreifer von der Startelf zu nehmen und dafür Moukoko aufzustellen. Beim BVB wird man nach dem dritten Sieg in Folge zufrieden sein und hoffen, dass Füllkrug weiter in Top-Form bleibt.