Borussia Dortmund: Deal vor Deadline-Day? Kehl packt über Last-Minute-Transfer aus

Mit Ian Maatsen und Jadon Sancho hat sich Borussia Dortmund in dieser Winter-Transferperiode bislang zwei Verstärkungen gesichert. Beide Spieler konnten das Spiel des BVB tatsächlich auch beleben.

„War’s das jetzt?“, fragen sich sicherlich viele Fans von Borussia Dortmund. Bis zum 1. Februar haben die Schwarzgelben noch Zeit, um neue Spieler zu verpflichten. Sportdirektor Sebastian Kehl äußerte sich jetzt zu möglichen Neuzugängen vor Ende der Transferfrist. Aber auch ein Abgang bahnt sich an.

Borussia Dortmund: Last-Minute-Transfer?

Dass die Gerüchteküche während des Transferfensters brodelt, sind die Fans von Borussia Dortmund gewohnt. Umso erleichterter waren sie dann, als Jadon Sancho und Ian Maatsen geholt wurden. Doch das sollte es vermutlich nicht sein. Der BVB könnte auf dem Transfermarkt noch zuschlagen, wie Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Derby gegen den VfL Bochum (28. Januar, 17.30 Uhr) erklärte. Aber aktuell ist wohl ein Abgang mehr als nur wahrscheinlich. Genauer gesagt geht es dabei um Giovanni Reyna.

„Wir haben uns natürlich in beide Richtungen alles offen gehalten. Wir wollen erstmal dieses Spiel gut absolvieren, dann werden wir die Situation noch mal genauer analysieren und besprechen. Natürlich gibt es im Moment ein paar Gedankenspiele. Es ist aber noch nichts final, es ist noch nichts fix“, so Kehl am DAZN-Mikro.

Reyna wird derzeit mit Nottingham Forest und Olympique Marseille in Verbindung gebracht. Der US-Amerikaner soll sich sogar mit beiden Teams geeinigt haben. Jetzt hängt es nur noch an ihm, für welchen Klub er sich entscheidet.

„Wenn es für uns Sinn macht“

Und wie sieht es bei Borussia Dortmund aus, wenn Giovanni Reyna den Verein verlässt? Folgt auf der Zugangsseite die entsprechende Reaktion? „Wir werden die Situation auch nur dann so lösen, wenn es für uns Sinn macht. Ansonsten werden wir mit diesem Kader weitergehen“, erklärt Kehl.

Bedeutet: Selbst, wenn Reyna wechselt, wird es vermutlich keine Verstärkung geben. Es bleibt dann also bei Ian Maatsen und Jadon Sancho, die beide bis zum Saisonende für den BVB auflaufen und im Sommer wieder zu ihren Stammklubs zurückkehren werden.