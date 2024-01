BVB-Fans kommen nach Derbysieg Erinnerungen hoch – und manchen wird sofort schwindelig

Wenn das mal kein Start nach Maß in das Jahr 2024 ist! Drei Spiele, drei Siege für Borussia Dortmund. Während die Partien vor der Winterpause mit vielen Enttäuschungen endeten, kann der BVB im neuen Jahr die Fans zufriedenstellen.

Gegen den VfL Bochum holte der BVB einen wichtigen 3:1-Derbysieg. In der Tabelle klettert die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic nach oben. Einigen Dortmunder Anhängern kommen nach diesem starken Start Erinnerungen hoch. Manche Fans blicken dabei ungern zurück.

BVB-Fans kommen plötzlich Erinnerungen hoch

Drei Siege, neun Punkte, 10:1 Tore: Wenn das mal keine Ansage von Borussia Dortmund im neuen Jahr ist! Als einziges Team in der Bundesliga gewann der BVB all seine Pflichtspiele in 2024. Nicht mal Bayer Leverkusen oder der FC Bayern schafften das bislang.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Füllkrug wird im Derby zum Matchwinner – klare Ansage an Terzic

Durch den Erfolg konnten die Dortmunder auch einen Platz in der Tabelle gutmachen. Nachdem RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart verlor (2:5), sind die Schwarzgelben nun Vierter. Bei vielen BVB-Anhängern kommen nach dem dritten Sieg im dritten Spiel Erinnerungen wieder hoch.

Denn in der vergangenen Saison 2022/23 gelang dem Revierklub ein ebenso guter Start in die Rückrunde wie jetzt in diesem Jahr. Damals stand Dortmund nach 17 Spieltagen ebenfalls auf dem fünften Tabellenplatz und hatte fünf Punkte Rückstand auf die Münchener. Nach dem 25. Spieltag überholte die Mannschaft von Edin Terzic den FC Bayern sogar noch.

Nächste starke Dortmunder Rückrunde?

In einem spannenden Meisterschaftsfinale verloren Jude Bellingham und Co. die Tabellenführung und wurden nur Vizemeister. An den 27. Mai 2023 wird kein BVB-Fan gerne zurückblicken, doch genau das passierte nach dem Sieg gegen Bochum. Es war der dritte Sieg in Folge.

Mehr Nachrichten für dich:

Viele hoffen auf eine ähnlich starke Rückrunde. Im Meisterschaftskampf wird Dortmund allerdings in diesem Jahr nicht mehr mitwirken können. Dafür müsste schon ein Wunder geschehen. 13 Punkte Rückstand sind es auf Spitzenreiter Leverkusen, elf Zähler auf den Zweiten Bayern. Ein Punkt ist es dagegen zur Überraschungsmannschaft der Saison, dem VfB Stuttgart.