VfL Bochum – Borussia Dortmund: Brisantes Duell – Derby birgt gleich mehrere Knall-Faktoren!

Wiedersehen macht Freude. Unter diesem Motto treffen der VfL Bochum und Borussia Dortmund am Samstag aufeinander. Derby-Zeit im Ruhrgebiet – und es sind mehrere Rechnungen zu begleichen.

Gleich mehrere Knall-Faktoren machen das Duell zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund interessant. Besonders schwer wiegt bei den Schwarzgelben noch immer das Remis aus der Vorsaison, welches letztendlich Mitschuld am Meisterdrama trug.

VfL Bochum – Borussia Dortmund: Verspielte Meisterträume

Rückblick, 28. April 2023. Als Tabellenführer reiste die Borussia an jenem 30. Spieltag ein paar Kilometer westlich. Ein Auswärtssieg hätte einen enormen Schritt Richtung Meisterschaft bedeutet, doch der BVB patzte. Nach frühem Rückstand kam man nicht über 1:1 raus, auch weil Bochum leidenschaftlich kämpfte. Ein nicht-gegebener Elfmeter sorgte ebenfalls für jede Menge Diskussionen (hier mehr erfahren).

Einige Wochen später bestätigten sich die Befürchtungen: Dortmund scheiterte am letzten Spieltag durch das Torverhältnis am Titelgewinn. Die Geschehnisse der Partie VfL Bochum – Borussia Dortmund hat man keinesfalls vergessen. Man will also Revanche.

Direktes Wiedersehen mit Ex-Juwel

Brisanz birgt ebenfalls das Wiedersehen mit Felix Passlack. Jahrelang hatte der gebürtige Bottroper beim BVB unter Vertrag gestanden. Der Profi-Durchbruch gelang ihm hier nicht. Im Sommer zog er dann endgültig den Schlussstrich und schloss sich dem VfL an.

Vor dem direkten Wiedersehen mit seiner großen Liebe ist er um Kampfansagen nicht verlegen. „Wir werden ihnen von vornherein mit einer hohen Intensität und vielen Zweikämpfen zeigen, dass hier nichts zu holen ist“, tönt Passlack in einer Medienrunde. Ob sich diese Aussagen rächen?

VfL Bochum – Borussia Dortmund: Bruder-Duell

Und dann ist da auch noch das Bruder-Duell der beiden Schlotterbecks. Nico (BVB) und Keven (VfL) spielen beide in der Innenverteidigung, treffen also wohl nur bei Ecken direkt aufeinander.

Dennoch will man dem jeweils anderen natürlich zeigen, dass man der Bessere ist. Und mit so einem Sieg bei VfL Bochum – Borussia Dortmund reist man auch glücklicher zur nächsten Familien-Feier. Das Derby verspricht also wegen zahlreicher Randgeschichten ein heißer Tanz zu werden.