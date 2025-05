Borussia Dortmund: Super-Juwel im Visier – fischt der BVB in Liga zwei?

Borussia Dortmund kann in letzter Sekunde doch noch auf die Qualifikation für die Champions League hoffen. Einen Spieltag vor Saisonende hat der BVB gegen Holstein Kiel alles in der eigenen Hand.

Die CL-Quali würde die Dortmunder Handlungsspielräume auf dem Transfermarkt wohl erheblich erweitern. Verpflichtungen von Spielern wie Jobe Bellingham oder Rayan Cherki würden auf einen Schlag in Sichtweite geraten. Doch nun könnte sich eine heftige Überraschung anbahnen. Fischt Borussia Dortmund in der zweiten Bundesliga?

Borussia Dortmund: Baser weckt Interesse

Mert Baser ist wohl das große Eigengewächs, von dem der 1. FC Kaiserslautern seit Jahren träumt. Der 18-Jährige spielt in der Jugendabteilung der „Roten Teufel“ derzeit groß auf, hat in 26 Pflichtspieleinsätzen bereits zwölf Treffer erzielen und vier weitere auflegen können. Das Problem: Der Kontrakt des Zehners läuft im Sommer aus – und die Interessenten stehen bereits Schlange.

So soll laut dem Portal „fussballeuropa.com“ auch der BVB seine Fühler nach dem gebürtigen Lauterer ausgestreckt haben. Doch die Konkurrenz ist groß: Neben dem VfL Wolfsburg sollen auch europäische Top-Klubs wie Manchester United, Newcastle United oder AC Mailand an den Diensten des Youngsters interessiert sein. Eine konkrete Offerte soll Baser noch nicht vorliegen, allerdings bestünde zu einigen Vereinen bereits erster Kontakt.

U23 als X-Faktor?

Die Dortmunder Chancen auf eine Verpflichtung dürften am Ende auch von der Zukunft der eigenen U23 abhängen. Weil Baser zunächst wohl für die Mannschaft von Mike Tullberg eingeplant wäre, muss die Zweitvertretung wohl mit der Perspektive locken, auch in der kommenden Saison in der dritten Liga zu spielen. Danach sieht es derzeit jedoch eher nicht aus.

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund müssen in den Verhandlungen also kreativ werden, um Baser von einem Wechsel in den Ruhrpott zu überzeugen. Immerhin: In der Vergangenheit hat sich Schwarz-gelb immer wieder als attraktive Adresse für talentierte Kicker erwiesen.